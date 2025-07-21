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Bahar Şahin'in İddialarının Ardından Ona Destek Çıkan Hayal Köseoğlu Sektördeki Zorbalığı Anlattı!

Bahar Şahin'in İddialarının Ardından Ona Destek Çıkan Hayal Köseoğlu Sektördeki Zorbalığı Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 19:00

Bahar Şahin, Arya Bektaş'ın yayınında Zalim İstanbul dizisinde uğradığı zorbalıktan bahsetmişti. Her ne kadar isim vermese de sosyal medya kullanıcıları bahsettiği kişinin Mine Tugay olduğuna dair paylaşımlar yapınca, Mine Tugay da iddialara cevap verdi. Bunun üzerine Bahar Şahin, Instagram hesabından 2022 yılına ait ihtarnameyi paylaştı. Diğer oyuncuların da dahil olmasıyla iddialar ve kriz büyüdü. 

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Bahar Şahin'e isim vermeden destek oldu ve sektörde yaşananları anlattı.

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Geçtiğimiz gün Arya Bektaş'ın yayınına katılan Bahar Şahin, önemli iddialarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün Arya Bektaş'ın yayınına katılan Bahar Şahin, önemli iddialarda bulunmuştu.

2019-2020 sezonunda yayınlanan Zalim İstanbul setinde psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Bahar Şahin'in açıklamalarının ardından Mine Tugay'ın adı geçmeye başlamıştı. Mine Tugay da bu iddialara cevap vermesinin ardından Bahar Şahin, 2022 yılında gönderdiği ihtarnameyi Instagram hesabından paylaştı. Sektörde yer alan isimlerin kimi Bahar Şahin'i kimi de Mine Tugay'ı destekleyen açıklamalar yaptılar.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da oyunculuk sektöründe yaşanan zorbalıklara yer verdiği paylaşımıyla Bahar Şahin'e destek oldu.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da oyunculuk sektöründe yaşanan zorbalıklara yer verdiği paylaşımıyla Bahar Şahin'e destek oldu.

Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımda; 'Son olayları takip ediyorum. Çok küçük yaşta sektöre girmiş bir insan olarak söylüyorum, oyunculuk sektörü dışardan ışıl ışıl görünen acımasız bir çark sistemidir. Sisteme öyle ya da böyle ait olmayı reddederseniz sizi çiğneyip atar. En en en tepedeki oyuncular için de bunu söyleyebilirim ki bireysel değeriniz minimumdadır. Sattığınız ürün kendiniz olduğunuz için de tam olarak öyle hissettirir sektör size; satılacak bir ürün gibi. Bir kere kurumsal sektördeki gibi bir hiyerarşi yoktur. Her setin kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. Maalesef bu hiyerarşi de kimin daha cazgır, daha acımasız olduğuna göre şekillenir. Karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanan çok az set vardır. Ben kariyerimde çok şükür öyle birkaç sete denk geldim. Ama genel olarak bireysel değeriniz, fiziksel ve mental sağlığınız, özel hayatınız, emeğiniz, yeteneğiniz, yaratıcılığınız ve en önemlisi mutluluğunuz hep son sıralardayken yapımcı, kanal ve markaların ceplerini dolduran paralar tartışmaz ve değişmez şekilde birinci sıradadır. İkinci sırada da birtakım 'güçlü' adledilen insanların egoları gelir. Dengelerin çok değişik olduğu, sınırların çok belirsiz olduğu, cinsel tacizin, psikolojik şiddetin bile neden olduğunu bilmediğim bir şekilde normalize edildiği vahşi bir ormandır bizim sektör. Dikkat etmezseniz ve iyi mesafeleriniz yoksa çok yıpranırsınız, çok yaralanırsınız. Üstüne üstlük sözleşmelerde oyuncuyu koruyan tek bir madde yoktur. Oyuncu her açıdan sömürülebilir ve bu normaldir. Sömürülmek istemeyen oyuncunun iş bulamayacağı da zaten baştan size söylenir. Ben şahsen geçen sene özellikle babamın kanser olmasıyla birlikte yaşadığım yıpranma ve yılların birikmesiyle birlikte çok yorulduğumu fark ettim. Kısmetse bir sene ara vermek istiyorum. O yüzden resim sitemi kurdum, e-ticarete girdim, kendi senaryolarımı yazmaya başladım çünkü ruhumdan taviz vermekten ve satılacak bir ürün gibi görülmekten çok yoruldum. İnşallah maddi olarak bir sene dinlenebilecek fırsatı yaratabilirim kendime çünkü 15 yaşından beri bu sektörde çalışıyorum ve bazı istisnai, şükürlük durumlar dışında davulun sesi gerçekten uzaktan hoş geliyor. Kısacası; anlıyorum kardeşim geçmiş olsun.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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