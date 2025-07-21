Bahar Şahin'in İddialarının Ardından Ona Destek Çıkan Hayal Köseoğlu Sektördeki Zorbalığı Anlattı!
Bahar Şahin, Arya Bektaş'ın yayınında Zalim İstanbul dizisinde uğradığı zorbalıktan bahsetmişti. Her ne kadar isim vermese de sosyal medya kullanıcıları bahsettiği kişinin Mine Tugay olduğuna dair paylaşımlar yapınca, Mine Tugay da iddialara cevap verdi. Bunun üzerine Bahar Şahin, Instagram hesabından 2022 yılına ait ihtarnameyi paylaştı. Diğer oyuncuların da dahil olmasıyla iddialar ve kriz büyüdü.
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Bahar Şahin'e isim vermeden destek oldu ve sektörde yaşananları anlattı.
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Geçtiğimiz gün Arya Bektaş'ın yayınına katılan Bahar Şahin, önemli iddialarda bulunmuştu.
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Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da oyunculuk sektöründe yaşanan zorbalıklara yer verdiği paylaşımıyla Bahar Şahin'e destek oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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