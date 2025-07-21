"Akraba mısınız?" Sorusu Boşa Değilmiş: Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser İlk Kez Buluştu!

Aksoy paylaşımına düştüğü notun devamında şu sözlere yer verdi:

'Sevgili Gökhan’la, onca ortak dosttan, yıllardır süren benzetmelerden sonra sonunda tanışmamız nasip oldu. Gerçekten de söylendiği gibi; hem çok içten, hem mütevazı, hem de fazlasıyla yetenekli biri. Sesiyle, oyunculuğuyla ve en önemlisi yüreğiyle tam bir sanatçı… Yolun hep açık olsun. Her zaman en güzel yerlerde görmek dileğiyle 🤜🤛'