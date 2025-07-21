"Akraba mısınız?" Sorusu Boşa Değilmiş: Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser İlk Kez Buluştu!
Birbirine bu kadar benzeyen iki kişi daha önce hiç karşılaşmamış olabilir mi? Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser yıllardır ikiz gibi benzetiliyor, sonunda beklenen an geldi ve bu ikili ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, 'Akraba çıkma ihtimalimizi bile düşündürdü.' dedi.
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu efsane dizisi Arka Sokaklar’ı mutlaka izlemişsinizdir.
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Geçtiğimiz saatlerde Instagram’da yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şaşırtan Aksoy yıllardır kendisine benzetilen Gökhan Keser’le sonunda tanıştığını duyurdu.
Gökhan Keser'i de birçoğumuz Selena dizisinden tanıyoruz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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