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"Akraba mısınız?" Sorusu Boşa Değilmiş: Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser İlk Kez Buluştu!

"Akraba mısınız?" Sorusu Boşa Değilmiş: Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser İlk Kez Buluştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 15:47

Birbirine bu kadar benzeyen iki kişi daha önce hiç karşılaşmamış olabilir mi? Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser yıllardır ikiz gibi benzetiliyor, sonunda beklenen an geldi ve bu ikili ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, 'Akraba çıkma ihtimalimizi bile düşündürdü.' dedi. 

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Kanal D ekranlarının uzun soluklu efsane dizisi Arka Sokaklar’ı mutlaka izlemişsinizdir.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu efsane dizisi Arka Sokaklar’ı mutlaka izlemişsinizdir.

Diziye sonrada katılan Boğaç Aksoy, Volkan karakteriyle izleyici tarafından bir hayli sevildi. Son yıllarda da hastalığıyla gündemde olan Aksoy lenf kanserine karşı verdiği büyük mücadeleyle takdir toplamıştı. 

Mücadeleyi kazandıktan sonra hayatına bambaşka bir pencereden bakan oyuncu sürekli meslektaşı Gökhan Keser'e benzetiliyordu.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram’da yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şaşırtan Aksoy yıllardır kendisine benzetilen Gökhan Keser’le sonunda tanıştığını duyurdu.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram’da yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şaşırtan Aksoy yıllardır kendisine benzetilen Gökhan Keser’le sonunda tanıştığını duyurdu.

“Seni kazanmak güzeldi” diyerek Keser’e övgü dolu sözler sarf eden Boğaç Aksoy, “Akraba çıkma ihtimalimizi bile düşündürdü” diyerek ne kadar benzer olduklarını esprili bir dille dile getirdi.

Gökhan Keser'i de birçoğumuz Selena dizisinden tanıyoruz.

Gökhan Keser'i de birçoğumuz Selena dizisinden tanıyoruz.

Aksoy paylaşımına düştüğü notun devamında şu sözlere yer verdi: 

'Sevgili Gökhan’la, onca ortak dosttan, yıllardır süren benzetmelerden sonra sonunda tanışmamız nasip oldu. Gerçekten de söylendiği gibi; hem çok içten, hem mütevazı, hem de fazlasıyla yetenekli biri. Sesiyle, oyunculuğuyla ve en önemlisi yüreğiyle tam bir sanatçı… Yolun hep açık olsun. Her zaman en güzel yerlerde görmek dileğiyle 🤜🤛'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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