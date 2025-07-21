onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Acılı Anne Umut Candan, Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Ardından Pişmanlıklarını Dile Getirdi!

Acılı Anne Umut Candan, Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Ardından Pişmanlıklarını Dile Getirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 11:50

Geçtiğimiz ay anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, trajik ölümüyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Henüz 30 yaşındayken yaşamını yitiren Nihal’in ardından annesi Umut Candan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde “Bahar çocuk sahibi olursa Nihal yeniden doğar” sözleriyle gündem olan acılı anne, bu kez pişmanlık dolu satırlarıyla yürekleri sızlattı. “Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim…” diyen Candan, herkesi derin düşüncelere itti. 

Gelin birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ı katıldıkları yarışma programlarından tanıyoruz aslında.

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ı katıldıkları yarışma programlarından tanıyoruz aslında.

Birçok kişi onları sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarıyla da tanıdı. Candan kardeşler, 2023 yılı Kasım ayında “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmış, kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etmişti. 

Cezaevinde geçirdiği zorlu sürecin ardından anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmişti.

Bir dönem 25 kiloya kadar düşen genç fenomen, ilk kalp durmasından kurtulmuş, fakat ne yazık ki ikinci kalp duruşunda yaşamını yitirmişti.

Bir dönem 25 kiloya kadar düşen genç fenomen, ilk kalp durmasından kurtulmuş, fakat ne yazık ki ikinci kalp duruşunda yaşamını yitirmişti.

20 Haziran akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Candan için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenazeye katılan annesi Umut Candan, kardeşi Bahar ve Su Candan ayakta durmakta zorlanmış, gözyaşlarına boğulmuşlardı. Kızını genç yaşta kaybeden Umut Candan, o günden bu yana sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Nihal’in çocukluk fotoğrafları, videoları ve anılarıyla dolu paylaşımlar yapan Candan, geçtiğimiz günlerde şoke eden cümleler sarf etmişti.

Nihal’in çocukluk fotoğrafları, videoları ve anılarıyla dolu paylaşımlar yapan Candan, geçtiğimiz günlerde şoke eden cümleler sarf etmişti.

Bahar'ın evlenmesini isteyen Umut Candan, “Bahar’ın merhametli, vicdanlı, karakterli, düzgün biri ile evlenip çocuğu olursa Nihal tekrar doğar diye düşünüyorum. En az dört tane doğurmasını istiyorum. Biliyorum Nihal, muhakkak dönüş yapacak bize o şekilde. Zaten Bahar da kabul etti. Bir an evvel görücü usulü ile evlenmesini istiyorum. Helal süt emmiş biri olsun yeter. Bir an önce güzel bir yuva kurup Nihal’i doğurmasını istiyorum. Acısı geçmeyecek ve yeri hiçbir şekilde doldurulmayacak ama hafifleyecek.” demişti.

Şaşırtan açıklamalarının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Acılı anne bu kez de pişmanlıklarını dile getirdiği bir paylaşım yaptı.

Acılı anne bu kez de pişmanlıklarını dile getirdiği bir paylaşım yaptı.

“Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim. Her zaman hep birlikteydik ama neyi atladım, neyi gözden kaçırdım, neyi yanlış yaptım bilemiyorum. Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Belki her istediğini yapmaktı... Belki de sana gereğinden fazla güvenmekti hatam... Çünkü Nihal yanlış yapmazdı, her şeyin en iyisini en güzelini en doğrusunu bilirdi Nihal'im... Beslenmesinde, sağlıklı yaşamında...” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın