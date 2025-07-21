Acılı Anne Umut Candan, Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Ardından Pişmanlıklarını Dile Getirdi!
Geçtiğimiz ay anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, trajik ölümüyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Henüz 30 yaşındayken yaşamını yitiren Nihal’in ardından annesi Umut Candan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde “Bahar çocuk sahibi olursa Nihal yeniden doğar” sözleriyle gündem olan acılı anne, bu kez pişmanlık dolu satırlarıyla yürekleri sızlattı. “Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim…” diyen Candan, herkesi derin düşüncelere itti.
Gelin birlikte bakalım…
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Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ı katıldıkları yarışma programlarından tanıyoruz aslında.
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Bir dönem 25 kiloya kadar düşen genç fenomen, ilk kalp durmasından kurtulmuş, fakat ne yazık ki ikinci kalp duruşunda yaşamını yitirmişti.
Nihal’in çocukluk fotoğrafları, videoları ve anılarıyla dolu paylaşımlar yapan Candan, geçtiğimiz günlerde şoke eden cümleler sarf etmişti.
Acılı anne bu kez de pişmanlıklarını dile getirdiği bir paylaşım yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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