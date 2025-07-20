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Karizmasını Babasından Stilini Annesinden Alan Kurt Efe Bu Kez Kombiniyle Hayran Bıraktı!

Karizmasını Babasından Stilini Annesinden Alan Kurt Efe Bu Kez Kombiniyle Hayran Bıraktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 18:16

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in sosyal medya paylaşımları yine gündemde. Özellikle oğulları Kurt Efe’yle yaptıkları paylaşımlar sık sık ilgi odağı oluyor. Yüzünü ilk kez 19 Mayıs’ta babasının kucağında net olarak görebildiğimiz minik Kurt Efe, artık hem annesi hem de muhabirler tarafından sık sık görüntüleniyor. Yaz aylarının gelişiyle tatil moduna geçen Başak Dizer, geçtiğimiz saatlerde Kurt Efe’yi yeniden paylaştı. Kombini annesinden, karizması babasından! 

Gelin birlikte bakalım…

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Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer’i artık tanımayan yoktur.

Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer’i artık tanımayan yoktur.

2016 yılında sade ama bir o kadar romantik bir nikahla dünyaevine giren diyen çift, magazin dünyasının en istikrarlı ve en sevilen ikililerinden biri.

Yıllar önce “Kurt Seyit ve Şura” setinde tanışan ikili, aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da güçlü bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

2022 yılında ise ailelerine minik bir neşe katıldı: Kurt Efe Tatlıtuğ!

Kıvanç Tatlıtuğ’un babalığı o günden beri dillerde.

Kıvanç Tatlıtuğ’un babalığı o günden beri dillerde.

Hem eşine duyduğu aşk hem de oğluna olan düşkünlüğüyle her fırsatta kalpleri ısıtmayı başarıyor. Ve tahmin edersiniz ki oğlu da en az babası kadar karizmatik!

Takip edenler bilir, minik Kurt Efe’yi uzun süre yalnızca emojili fotoğraflarla görüyorduk. Ancak 19 Mayıs’ta ilk kez yüzünü babasının kucağında net şekilde görmüştük.

O günden sonra hem Tatlıtuğ hem de Dizer, oğlu Kurt Efe’nin yüzünü artık gizlemiyor.

O günden sonra hem Tatlıtuğ hem de Dizer, oğlu Kurt Efe’nin yüzünü artık gizlemiyor.

Malum yaz sezonu geldi. Ünlü anneler çocuklarını alıp soluğu tatil beldelerinde alıyor. Geçtiğimiz günlerde Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk de kızları Mercan’la Yalıkavak’ta deniz sezonunu açmıştı. Başak Dizer ve Kurt Efe de bu tatil ekibine dahil olmuş, ortaya bol şekerli kareler çıkmıştı.

Kurt Efe’nin tatlılığı ve babasına olan benzerliği yine sosyal medyada olay olmuştu.

O detayları bu içeriğimizde anlatmıştık zaten:

Geçtiğimiz saatlerde Başak Dizer’den yepyeni bir Kurt Efe paylaşımı daha geldi!

Geçtiğimiz saatlerde Başak Dizer’den yepyeni bir Kurt Efe paylaşımı daha geldi!

Bu kez minik bey tam anlamıyla podyumluk bir kombinle karşımızda.

Annesinin özenle seçtiği tatlı kıyafetleriyle şeker mi şeker olmuş. 3 yaşına basan minik Kurt Efe, gözümüzün önünde büyümeye devam ediyor. Kombinleriyle annesinin stilini, havasıyla babasının karizmasını taşıyor.

Biz de her paylaşımda biraz daha “Tatlıtuğ genetiği net çalışıyor!” demekten kendimizi alamıyoruz.

Yeni kareleri de dört gözle bekliyoruz! 🤗 🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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