Karizmasını Babasından Stilini Annesinden Alan Kurt Efe Bu Kez Kombiniyle Hayran Bıraktı!

2016 yılında sade ama bir o kadar romantik bir nikahla dünyaevine giren diyen çift, magazin dünyasının en istikrarlı ve en sevilen ikililerinden biri.

Yıllar önce “Kurt Seyit ve Şura” setinde tanışan ikili, aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da güçlü bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

2022 yılında ise ailelerine minik bir neşe katıldı: Kurt Efe Tatlıtuğ!