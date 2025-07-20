Karizmasını Babasından Stilini Annesinden Alan Kurt Efe Bu Kez Kombiniyle Hayran Bıraktı!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in sosyal medya paylaşımları yine gündemde. Özellikle oğulları Kurt Efe’yle yaptıkları paylaşımlar sık sık ilgi odağı oluyor. Yüzünü ilk kez 19 Mayıs’ta babasının kucağında net olarak görebildiğimiz minik Kurt Efe, artık hem annesi hem de muhabirler tarafından sık sık görüntüleniyor. Yaz aylarının gelişiyle tatil moduna geçen Başak Dizer, geçtiğimiz saatlerde Kurt Efe’yi yeniden paylaştı. Kombini annesinden, karizması babasından!
Gelin birlikte bakalım…
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Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer’i artık tanımayan yoktur.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un babalığı o günden beri dillerde.
O günden sonra hem Tatlıtuğ hem de Dizer, oğlu Kurt Efe’nin yüzünü artık gizlemiyor.
Geçtiğimiz saatlerde Başak Dizer’den yepyeni bir Kurt Efe paylaşımı daha geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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