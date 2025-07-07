Tam Babasının Klonu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Biricik Eşi Başak Dizer Özge Özpirinçci Ailesinin Tatiline Dahil Oldu!

Yaz sıcakları iyice bastırınca ünlü isimler de Bodrum’a akın etti. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, kızları Mercan’la Yalıkavak’ta keyif yaparken objektiflere takıldı. Habertürk’ten Eren Gürel’in kamerasına yansıyan karelerde ünlü çiftin neşeli tatiline Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer ve minik oğlu Kurt Efe de katıldı. Hem aileler hem de minikler kumsalda günün tadını doyasıya çıkarırken Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına benzerliği yine olay oldu.

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