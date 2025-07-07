Tam Babasının Klonu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Biricik Eşi Başak Dizer Özge Özpirinçci Ailesinin Tatiline Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.haberturk.com/ozge-ozpiri...
Yaz sıcakları iyice bastırınca ünlü isimler de Bodrum’a akın etti. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, kızları Mercan’la Yalıkavak’ta keyif yaparken objektiflere takıldı. Habertürk’ten Eren Gürel’in kamerasına yansıyan karelerde ünlü çiftin neşeli tatiline Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer ve minik oğlu Kurt Efe de katıldı. Hem aileler hem de minikler kumsalda günün tadını doyasıya çıkarırken Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına benzerliği yine olay oldu.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Havalar ısındıkça Bodrum yine magazin dünyasının buluşma noktası oldu!
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da bu keyifli tatile dahil olunca sahil adeta küçük bir ünlüler buluşmasına döndü.
Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına benzerliği yine olay oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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