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Tam Babasının Klonu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Biricik Eşi Başak Dizer Özge Özpirinçci Ailesinin Tatiline Dahil Oldu!

Tam Babasının Klonu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Biricik Eşi Başak Dizer Özge Özpirinçci Ailesinin Tatiline Dahil Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.07.2025 - 12:14

Yaz sıcakları iyice bastırınca ünlü isimler de Bodrum’a akın etti. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, kızları Mercan’la Yalıkavak’ta keyif yaparken objektiflere takıldı. Habertürk’ten Eren Gürel’in kamerasına yansıyan karelerde ünlü çiftin neşeli tatiline Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer ve minik oğlu Kurt Efe de katıldı. Hem aileler hem de minikler kumsalda günün tadını doyasıya çıkarırken Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına benzerliği yine olay oldu.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.haberturk.com/ozge-ozpiri...
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Havalar ısındıkça Bodrum yine magazin dünyasının buluşma noktası oldu!

Havalar ısındıkça Bodrum yine magazin dünyasının buluşma noktası oldu!

Ekranların sevilen çiftlerinden Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, kızları Mercan’la birlikte Yalıkavak’ta sezonu açtı. Çiftin neşesi adeta yüzlerinden okunuyordu.

Minik Mercan’la kumsalda vakit geçiren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, bol bol denize girip serinledi. Bir ara ellerine raketleri alan çift, kumsalda spor da yaptı. Üstelik bu tatil yalnızca çekirdek aileyle sınırlı kalmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da bu keyifli tatile dahil olunca sahil adeta küçük bir ünlüler buluşmasına döndü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da bu keyifli tatile dahil olunca sahil adeta küçük bir ünlüler buluşmasına döndü.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün Başak Dizer’le uzun süre sohbet ettiği, minik Kurt Efe’nin de Mercan’la kumda oyunlar oynadı.

Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına benzerliği yine olay oldu.

Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına benzerliği yine olay oldu.

Sosyal medyada 'Kıvanç Tatlıtuğ'un baskın genine bakın yok artık' , 'Boy da atmış' , 'Bu nasıl karizma şimdiden' yorumları yağdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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