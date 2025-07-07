Aldatma İddiası Sonrası 8 Yıllık Eşi Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu Çavdar'dan "Ahlak" Göndermeli Paylaşım
Survivor 2025’e kısa sürede veda eden Efecan Dianzenza, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 8 yıllık eşi Duygu Çavdar'ı Yağmur Banda ve başka kadınlarla aldattığı iddiası olay olmuştu hatırlarsanız. İhanet iddiaları sonrası boşanan Çavdar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kızını paylaştığı bir gönderiye düştüğü “Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek vazifemdir” notla gündeme geldi.
İşte detaylar...
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Survivor 2025’te yarışmaya erken veda ederek dikkat çeken Efecan Dianzenza, son zamanlarda yarışmadan daha çok özel hayatındaki çalkantılarla adından söz ettiriyor.
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İşin içine Yağmur Banda’nın da adının karışması fitili iyice ateşledi.
8 yıllık eşi olan Duygu Çavdar ise iddialar sonrası herkesin gözünün çevrildiği ilk isimdi.
Ancak eski eş bu kez bambaşka bir mesajla gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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