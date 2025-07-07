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Aldatma İddiası Sonrası 8 Yıllık Eşi Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu Çavdar'dan "Ahlak" Göndermeli Paylaşım

Aldatma İddiası Sonrası 8 Yıllık Eşi Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu Çavdar'dan "Ahlak" Göndermeli Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.07.2025 - 10:01

Survivor 2025’e kısa sürede veda eden Efecan Dianzenza, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 8 yıllık eşi Duygu Çavdar'ı Yağmur Banda ve başka kadınlarla aldattığı iddiası olay olmuştu hatırlarsanız. İhanet iddiaları sonrası boşanan Çavdar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kızını paylaştığı bir gönderiye düştüğü “Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek vazifemdir” notla gündeme geldi.

İşte detaylar...

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Survivor 2025’te yarışmaya erken veda ederek dikkat çeken Efecan Dianzenza, son zamanlarda yarışmadan daha çok özel hayatındaki çalkantılarla adından söz ettiriyor.

Survivor 2025’te yarışmaya erken veda ederek dikkat çeken Efecan Dianzenza, son zamanlarda yarışmadan daha çok özel hayatındaki çalkantılarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen iddialara göre Efecan, 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza’yı başta Survivor yarışmacısı Yağmur Banda olmak üzere birçok kadınla aldatmış. 

İddialar o kadar hızlı yayıldı ki sosyal medya günlerce bu konuyu konuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İşin içine Yağmur Banda’nın da adının karışması fitili iyice ateşledi.

İşin içine Yağmur Banda’nın da adının karışması fitili iyice ateşledi.

Yağmur Banda yaptığı açıklamada kendini savunarak, “Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü ne söylediğiyle ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum” diyerek iddiaları net şekilde yalanlamıştı.

Açıklamasının tamamına burada yer vermiştik:

8 yıllık eşi olan Duygu Çavdar ise iddialar sonrası herkesin gözünün çevrildiği ilk isimdi.

8 yıllık eşi olan Duygu Çavdar ise iddialar sonrası herkesin gözünün çevrildiği ilk isimdi.

Sessizliğini koruyan ve “Konunun muhatabı ben değilim. Benim bir kızım var, DM atmayın, yorum yapmayın” diyerek kapıları kapatan Çavdar, kendini kızıyla birlikte bu karmaşadan çekip almayı tercih etmişti.

Daha sonra da boşandıklarını duyurmuş 'Efecan Dienza ile olana 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi resmi şekilde sonlandırdık.' ifadelerini kullanmıştı.

Ancak eski eş bu kez bambaşka bir mesajla gündeme geldi.

Ancak eski eş bu kez bambaşka bir mesajla gündeme geldi.

Duygu Çavdar, sosyal medya hesabından kızıyla çekilmiş sıcacık bir kareyi paylaşarak altına “Yeminim olsun, yazılı olsun, elimden geldiğince, ömrüm yettiğince, seni bütün kötülerden ve kötülüklerden, ahlaksızlardan ve ahlaksızlıktan koruyacağım. Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek ve ahlaklı olmayanlardan da korumak vazifemdir. Her anında yanındayım” notunu düştü.

Bu satırlarıyla da yaşadığı kırgınlığı açıkça özetledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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anlamadım, iddiadan sebep mi eşinden ayrılmış? yoksa gerçekten görmüş mü?

Aykız

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Bi yazışma, bi görüntü, bi duygu değişimini görmüştür. Söz konusu ikili yurtdışında görüntülenmiş. İddia olmadığı da... Devamını Gör