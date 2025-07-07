Aldatma İddiası Sonrası 8 Yıllık Eşi Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu Çavdar'dan "Ahlak" Göndermeli Paylaşım

Sessizliğini koruyan ve “Konunun muhatabı ben değilim. Benim bir kızım var, DM atmayın, yorum yapmayın” diyerek kapıları kapatan Çavdar, kendini kızıyla birlikte bu karmaşadan çekip almayı tercih etmişti.

Daha sonra da boşandıklarını duyurmuş 'Efecan Dienza ile olana 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi resmi şekilde sonlandırdık.' ifadelerini kullanmıştı.