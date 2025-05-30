Birçok Kadınla Birlikte Olmuş! Survivor Efecan Hakkında Şoke Eden İhanet İddiası
Survivor Efecan, Yağmur Banda'yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve bu iddiaların hemen ertesi günü karısı Duygu Çavdar'la boşanmıştı. Magazin Burada, Efecan Dianzenza'yla birlikte olduğunu iddia eden bir kadının kendilerine ulaştığını ve Efecan'ın birden çok kadınla birlikte olarak karısını aldattığını iddia ettiğini açıkladı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Survivor Efecan, Yağmur Banda'yla yasak ilişki yaşadığı iddiasıyla bir süredir gündemi meşgul ediyor.
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Survivor Efecan'ın eşini aldattığı iddiaları hala gündemden düşmezken Magazin Burada, kendisine gelen bomba bir ihbarı paylaştı.
İşte Magazin Burada'da yayınlanan o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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