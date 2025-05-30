Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem Filmindeki Sahnesi Ortaya Çıktı!
Sihirli Annem dizisinde Eda karakteriyle rol alan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etmişti. Yıllar sonra çekilen Sihirli Annem filminde yapay zekayla rol alacağı söylenenen Foster'ın sahnesi merak konusu olurken o sahne filmin galasına giden seyirci tarafından TikTok'ta yayınlandı.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, film olarak geri döndü.
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Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem'deki sahnesi ortaya çıktı.
İşte Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem'deki sahnesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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