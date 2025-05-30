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Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem Filmindeki Sahnesi Ortaya Çıktı!

Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem Filmindeki Sahnesi Ortaya Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.05.2025 - 21:40

Sihirli Annem dizisinde Eda karakteriyle rol alan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etmişti. Yıllar sonra çekilen Sihirli Annem filminde yapay zekayla rol alacağı söylenenen Foster'ın sahnesi merak konusu olurken o sahne filmin galasına giden seyirci tarafından TikTok'ta yayınlandı.

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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, film olarak geri döndü.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, film olarak geri döndü.

30 Mayıs günü vizyona giren Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmi hayranları tarafından rağbetle karşılanırken Dudu periyi canlandıran Nevra Serezli büyük bir müjde vermişti.

Serezli, Sihirli Annem'da Eda olarak izlediğimiz ve 2011 yılında vefat eden Defne Joy Foster'ın yapay zeka kullanılarak filmde rol alacağını açıklamıştı.

Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem'deki sahnesi ortaya çıktı.

Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem'deki sahnesi ortaya çıktı.

Sihirli Annem filminin gösterimine giden bir TikTok kullanıcısı, Foster'ın yapay zekayla canlandırılmış sahnesini yayınladı. 

Foster'ın rol aldığı sahnede Eda ve Betüş konuşması seyirciye duygulandıran anlar yaşattı.

İşte Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem'deki sahnesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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