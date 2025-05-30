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Sizce Kim Olmalı? Harry Potter Dizisinde Voldemort Rolü için Sürpriz İsimler Konuşuluyor!

Sizce Kim Olmalı? Harry Potter Dizisinde Voldemort Rolü için Sürpriz İsimler Konuşuluyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 15:51

HBO'nun büyük ses getiren 'Harry Potter' dizi uyarlaması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 2026 yılında izleyiciyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosu büyük ölçüde netleşti. Bir kişi hariç: Voldemort!

Karanlık lord öyle bir geri dönmeli ki seyir zevki en az karakter kadar yüksek olmalı. Voldemort için 6 sürpriz isim konuşuluyor. Sizce hangisi olmalı? Gelin konuşalım...

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Harry Potter dizisi için kadro tamam...

Harry Potter dizisi için kadro tamam...

Genç büyücü Harry Potter’ı Dominic McLaughlin, sadık arkadaşı Ron Weasley’i Alastair Stout, zeki ve cesur Hermione Granger’ı ise Arabella Stanton canlandıracak. 

Efsane karakter Albus Dumbledore’a bu kez usta oyuncu John Lithgow hayat verecek. 

Severus Snape rolünde Paapa Essiedu, Minerva McGonagall rolünde Janet McTeer, Hagrid rolünde Nick Frost yer alacak. 

Ayrıca Luke Thallon (Quirinus Quirrell) ve Paul Whitehouse (Argus Filch) da kadroda.

Voldemort kim olacak?

Voldemort kim olacak?

Her sezon bir kitaba odaklanacak olan ve yaklaşık 10 yıl süreceği planlanan dizide en büyük gizem ise hala çözülemedi: Yeni Voldemort kim olacak?

Daily Mail'in haberine göre, karanlık büyücü Voldemort'u canlandırması muhtemel isimler arasında yıldızlar geçidi yaşanıyor.

Listenin başında Marvel evreninden tanıdığımız Tom Hiddleston yer alıyor.

Listenin başında Marvel evreninden tanıdığımız Tom Hiddleston yer alıyor.

Hemen ardından Peaky Blinders’ın yıldızı Cillian Murphy geliyor.

Hemen ardından Peaky Blinders’ın yıldızı Cillian Murphy geliyor.

Üçüncü sırada ise WandaVision'daki performansıyla dikkat çeken Paul Bettany bulunuyor.

Üçüncü sırada ise WandaVision'daki performansıyla dikkat çeken Paul Bettany bulunuyor.
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Ralph Fiennes ise karakterle özdeşleşmiş haliyle beşinci sırada listelenirken, bombayı sona sakladık...

Ralph Fiennes ise karakterle özdeşleşmiş haliyle beşinci sırada listelenirken, bombayı sona sakladık...

Benedict Cumberbatch de tahminler arasında öne çıkıyor. Peki sizce hangisi bu role daha çok yakışır? Yorumlarda bizimle paylaşın!

Benedict Cumberbatch de tahminler arasında öne çıkıyor. Peki sizce hangisi bu role daha çok yakışır? Yorumlarda bizimle paylaşın!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bu kadar mantıklı adaylar çıkarmayın ya, yok mu çekik gözlü falan ? Belki kadın yaparsınız karakteri ?

enes ilhan

kemal kılıçtaroğlunu aday yapalım

michael.elende

Kendimi aday gösteriyorum