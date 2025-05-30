Sizce Kim Olmalı? Harry Potter Dizisinde Voldemort Rolü için Sürpriz İsimler Konuşuluyor!

HBO'nun büyük ses getiren 'Harry Potter' dizi uyarlaması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 2026 yılında izleyiciyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosu büyük ölçüde netleşti. Bir kişi hariç: Voldemort!

Karanlık lord öyle bir geri dönmeli ki seyir zevki en az karakter kadar yüksek olmalı. Voldemort için 6 sürpriz isim konuşuluyor. Sizce hangisi olmalı? Gelin konuşalım...