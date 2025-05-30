Sizce Kim Olmalı? Harry Potter Dizisinde Voldemort Rolü için Sürpriz İsimler Konuşuluyor!
HBO'nun büyük ses getiren 'Harry Potter' dizi uyarlaması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 2026 yılında izleyiciyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosu büyük ölçüde netleşti. Bir kişi hariç: Voldemort!
Karanlık lord öyle bir geri dönmeli ki seyir zevki en az karakter kadar yüksek olmalı. Voldemort için 6 sürpriz isim konuşuluyor. Sizce hangisi olmalı? Gelin konuşalım...
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Harry Potter dizisi için kadro tamam...
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Voldemort kim olacak?
Listenin başında Marvel evreninden tanıdığımız Tom Hiddleston yer alıyor.
Hemen ardından Peaky Blinders’ın yıldızı Cillian Murphy geliyor.
Üçüncü sırada ise WandaVision'daki performansıyla dikkat çeken Paul Bettany bulunuyor.
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Ralph Fiennes ise karakterle özdeşleşmiş haliyle beşinci sırada listelenirken, bombayı sona sakladık...
Benedict Cumberbatch de tahminler arasında öne çıkıyor. Peki sizce hangisi bu role daha çok yakışır? Yorumlarda bizimle paylaşın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bu kadar mantıklı adaylar çıkarmayın ya, yok mu çekik gözlü falan ? Belki kadın yaparsınız karakteri ?
kemal kılıçtaroğlunu aday yapalım
Kendimi aday gösteriyorum