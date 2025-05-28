Ezgi Mola Filmi Çekilirse Hayatını Oynamasını İstediği İsmi Açıkladı!

'Bir gün hayatım film olursa bu çok zor olur ama o beni oyunculuğunu çok takdir ettiğim Merve Dizdar oynasın isterdim.' diyen Mola, en yakın arkadaşı ve meslektaşına övgüler yağdırdı. Uzun yıllardır sahne ve ekranlarda birlikte yer alan iki güçlü oyuncunun samimi arkadaşlığını hepimiz biliyoruz. Ancak Dizdar'ı, Mola'yı canlandırırken görmek ayrı bir heyecan olurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...