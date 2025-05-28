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Ezgi Mola Filmi Çekilirse Hayatını Oynamasını İstediği İsmi Açıkladı!

Ezgi Mola Filmi Çekilirse Hayatını Oynamasını İstediği İsmi Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 23:17

Youtube'da Alara X isimli yapay zeka ile oluşturulan sunucunun konuğu olan Ezgi Mola, bir gün hayatı film olursa hangi oyuncunun oynamasını istediğini açıkladı. İşte Mola'nın övgüyle bahsettiği o oyuncu...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kV1ag...
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Alara X'in konuğu Ezgi Mola'ydı.

Alara X'in konuğu Ezgi Mola'ydı.

Youtube'da yayınlanan yapay zeka sohbetinde samimi açıklamalarda bulunan Mola'nın film itirafı herkesi heyecanlandırdı. Alara'nın ünlü oyuncuya sorusu, 'Hayatın film olursa kim oynasın isterdin?'di. Mola'nın yanıtı ise sevenlerini heyecanlandırdı çünkü cevabıyla özel hayatına atıfta bulunan Mola, en yakın arkadaşının ismini verdi.

O isim Merve Dizdar!

O isim Merve Dizdar!

'Bir gün hayatım film olursa bu çok zor olur ama o beni oyunculuğunu çok takdir ettiğim Merve Dizdar oynasın isterdim.' diyen Mola, en yakın arkadaşı ve meslektaşına övgüler yağdırdı. Uzun yıllardır sahne ve ekranlarda birlikte yer alan iki güçlü oyuncunun samimi arkadaşlığını hepimiz biliyoruz. Ancak Dizdar'ı, Mola'yı canlandırırken görmek ayrı bir heyecan olurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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