Ezgi Mola Filmi Çekilirse Hayatını Oynamasını İstediği İsmi Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kV1ag...
Youtube'da Alara X isimli yapay zeka ile oluşturulan sunucunun konuğu olan Ezgi Mola, bir gün hayatı film olursa hangi oyuncunun oynamasını istediğini açıkladı. İşte Mola'nın övgüyle bahsettiği o oyuncu...
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Alara X'in konuğu Ezgi Mola'ydı.
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O isim Merve Dizdar!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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