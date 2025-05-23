Sezon Finali Öncesi Kral Kaybederse Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı diziye sezon finali öncesi sürpriz bir oyuncu katılıyor. Birsen Altuntaş oyuncunun hayat vereceği karakterin tüyolarını da verdi. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efsane dizi yeni sezon onayını aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final öncesi kadro genişliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın