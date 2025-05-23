onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sezon Finali Öncesi Kral Kaybederse Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor!

Sezon Finali Öncesi Kral Kaybederse Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 14:13

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı diziye sezon finali öncesi sürpriz bir oyuncu katılıyor. Birsen Altuntaş oyuncunun hayat vereceği karakterin tüyolarını da verdi. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane dizi yeni sezon onayını aldı!

Efsane dizi yeni sezon onayını aldı!

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ile Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Kral Kaybederse, 3 Haziran’da yayınlanacak olan 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Başlangıçta 17. bölümde sezon arası verilmesi planlansa da yapım ekibi, bu kararı revize ederek sezon finalini bir bölüm öne çekti.

Final öncesi kadro genişliyor.

Final öncesi kadro genişliyor.

Dizinin 15. bölümünde ise seyirciyi heyecanlandıracak yeni bir karakter dahil oluyor. Filiz Miftari, 'Rüya' karakteriyle diziye katılıyor. Rüya, Semih’in (Murat Garipağaoğlu) aklını başından alan, cazibesiyle dikkat çeken bir kadın olarak hikayeye dahil olacak. Semih, bu gizemli kadını etkilemek için Kenan Baran’dan (Halit Ergenç) yardım alacak. 

Miftari'nin gelişiyle dizideki dengelerin nasıl değişeceği şimdiden merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın