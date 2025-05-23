Sezon Finali Öncesi Kral Kaybederse Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor!

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ile Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Kral Kaybederse, 3 Haziran’da yayınlanacak olan 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Başlangıçta 17. bölümde sezon arası verilmesi planlansa da yapım ekibi, bu kararı revize ederek sezon finalini bir bölüm öne çekti.