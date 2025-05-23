Final Kararı Gündemdeydi: NOW TV'nin Sevilen Dizisi ile İlgili Sürpriz Gelişme!

Yeni sezondan önce sevilen diziler izleyiciyle kısa bir araya giderken kimileri ise reyting kurbanı oluyor. NOW TV'nin bir dizisi için de benzer şekilde işler iyi gitmiyordu, final kararı gündemdeydi. Ancak Birsen Altuntaş müjdeyi verdi. Yeni sezon umudu taşıyan o dizi içeriğimizde!