Final Kararı Gündemdeydi: NOW TV'nin Sevilen Dizisi ile İlgili Sürpriz Gelişme!
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Sevilen dizilere kısa bir ara, reyting kurbanı olanlara ise veda!
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Gözler reytinglerde olsun çünkü devam umudu var.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ÖZET:Geçtiğimiz gün usta oyuncu Selçuk Yöntem'in diziye dahil olacağı haberini veren Birsen Altuntaş, dizinin devamı ile ilgili de müjdeyi açıkladı. Dizinin ... Devamını Gör