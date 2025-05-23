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Final Kararı Gündemdeydi: NOW TV'nin Sevilen Dizisi ile İlgili Sürpriz Gelişme!

Final Kararı Gündemdeydi: NOW TV'nin Sevilen Dizisi ile İlgili Sürpriz Gelişme!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 09:27

Yeni sezondan önce sevilen diziler izleyiciyle kısa bir araya giderken kimileri ise reyting kurbanı oluyor. NOW TV'nin bir dizisi için de benzer şekilde işler iyi gitmiyordu, final kararı gündemdeydi. Ancak Birsen Altuntaş müjdeyi verdi. Yeni sezon umudu taşıyan o dizi içeriğimizde!

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Sevilen dizilere kısa bir ara, reyting kurbanı olanlara ise veda!

Sevilen dizilere kısa bir ara, reyting kurbanı olanlara ise veda!

Yeni sezon başlamadan bazı diziler sonlanacak. Bunlardan biri de NOW TV’nin sevilen dizisi Leyla Hayat Aşk Adalet olacak gibiydi. Dizi hakkında geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı. Haziran gibi bu efsane ekibe ve hikayeye veda ediyor olacaktık.

Gözler reytinglerde olsun çünkü devam umudu var.

Gözler reytinglerde olsun çünkü devam umudu var.

Geçtiğimiz gün usta oyuncu Selçuk Yöntem'in diziye dahil olacağı haberini veren Birsen Altuntaş, dizinin devamı ile ilgili de müjdeyi açıkladı. Dizinin son haftalardaki reyting yükselişi, yapım ekibini ve izleyicileri yeniden umutlandırdı. Sürpriz bir gelişme yaşandı: Eğer bu ivme devam ederse, dizi yeni sezonda bambaşka bir hikayeyle yoluna devam edebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hikaye devam etmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hikaye devam etmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ÖZET:Geçtiğimiz gün usta oyuncu Selçuk Yöntem'in diziye dahil olacağı haberini veren Birsen Altuntaş, dizinin devamı ile ilgili de müjdeyi açıkladı. Dizinin ... Devamını Gör