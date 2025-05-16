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3 Yıl Önce Türk Vatandaşı Olmuştu: TRT 1'in Teşkilat Dizisine Yeni Oyuncu Olarak Katıldı!

3 Yıl Önce Türk Vatandaşı Olmuştu: TRT 1'in Teşkilat Dizisine Yeni Oyuncu Olarak Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 09:15

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrası atıldığı TRT 1'in Teşkilat dizisi uzun süre gündemden düşmemişti. Bugün Birsen Altuntaş'tan gelen habere göre, diziye yeni bir oyuncu katıldı. İşte o merak edilen o isim...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/j...
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Teşkilat'ta yeni oyuncu heyecanı.

Teşkilat'ta yeni oyuncu heyecanı.

Yakın zamanda final yapması beklenen ve tahminlere göre Haziran ayında seyirciye kısa bir veda edecek olan TRT 1'in dizisi Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu.

"Mathilda" geliyor.

"Mathilda" geliyor.

Geçtiğimiz günlerde boykot çağrısı yapması nedeniyle diziden atılan Aybüke Pusat'ın ardından dizinin oyuncu kadrosuna katılan isimler dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç yıl önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, dizinin 144. bölümünde 'Mathilda' karakteriyle ekibe dahil oluyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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