3 Yıl Önce Türk Vatandaşı Olmuştu: TRT 1'in Teşkilat Dizisine Yeni Oyuncu Olarak Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/j...
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrası atıldığı TRT 1'in Teşkilat dizisi uzun süre gündemden düşmemişti. Bugün Birsen Altuntaş'tan gelen habere göre, diziye yeni bir oyuncu katıldı. İşte o merak edilen o isim...
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Teşkilat'ta yeni oyuncu heyecanı.
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"Mathilda" geliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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