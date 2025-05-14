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Kim İfşalayacak? Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi Işıl'ın Öldürdüğü Tahminlere Göre Böyle Ortaya Çıkacak!

Kim İfşalayacak? Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi Işıl'ın Öldürdüğü Tahminlere Göre Böyle Ortaya Çıkacak!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.05.2025 - 18:06

Kızılcık Şerbeti'ne Pembe'nin ölümü damgasını vurmuştu. Dizide Pembe'yi Işıl öldürmesine rağmen hikayede gerçekler ortaya çıkmadı. Işıl'ın tahtı ne zaman sallanmaya başlayacak, Işıl'ın katil olduğu ortaya çıkacak mı, herkes merak ederken tahminlere göre bu büyük gerçeğin nasıl açığa çıkacağını sizlerle paylaşmak istiyoruz!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mjustedit/pho...
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Kızılcık Şerbeti'ne ölümüyle damga vuran Pembe'nin gözü açık gitti.

Kızılcık Şerbeti'ne ölümüyle damga vuran Pembe'nin gözü açık gitti.

3 sezondur dizinin severek izlediğimiz karakteri Pembe, Işıl tarafından zehirlenerek öldürüldü. Ancak bu gerçek bir sır gibi Pembe ile birlikte toprağa gömüldü. Ne ailesi ne de bir başkası durumun farkında değildi.

Gerçeği bir Nilay bir de Zülkar biliyor.

Gerçeği bir Nilay bir de Zülkar biliyor.

Ölmeden önce Nilay ve Zülkar'la işbirliği yapan Pembe kalp krizi geçirmiş taklidi yapmıştı. Bu nedenle herkes Pembe'nin ikinci kez kriz geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini sandı ancak Nilay bu durumu düzeltmedi.

Işıl adam tutmuştu: Otel çalışanını hatırlarsınız.

Işıl adam tutmuştu: Otel çalışanını hatırlarsınız.

Işıl, Pembe'yi öldürmek için otelde çalışana para teklif etmişti: Koray. Geçtiğimiz bölümde Koray, Işıl'dan parasını isteyerek geri döneceğini gösterdi. Yani, bu durum ilerleyen bölümlerde mutlaka ortaya çıkacak ama ne zaman?

Işıl'ın ipliğini pazara çıkarak kişi kim?

Işıl'ın ipliğini pazara çıkarak kişi kim?

Bu kişi Nilay ya da Zülkar olamaz çünkü Nursema'dan çok korkuyorlar. Ancak gerçekler açığa çıktığında itiraf edebilirler. Koray mutlaka parasını alamayınca kendini ifşa edebilir. Ya da Işıl için işler zorlaşabilir. Bunun dışında sosyal medyadaki tahminler Defne'nin de Işıl'a düşmanlık edebileceği yönünde. Defne de bu işin başrolünde yer alabilir.

E tabii Yusuf'u da unutmamak lazım.

E tabii Yusuf'u da unutmamak lazım.

Abdullah Bey'in sağ kolu ve en güvendiği isim olan Yusuf, Işıl'ın katil olduğu gerçeğini çözüp Abdullah Bey'e kanıtlayabilir.

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Sizce Işıl ile ilgili bu gerçeği kim ifşalayabilir? Yorumlarda buluşalım...

Sizce Işıl ile ilgili bu gerçeği kim ifşalayabilir? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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