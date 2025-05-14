Kim İfşalayacak? Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi Işıl'ın Öldürdüğü Tahminlere Göre Böyle Ortaya Çıkacak!

Bu kişi Nilay ya da Zülkar olamaz çünkü Nursema'dan çok korkuyorlar. Ancak gerçekler açığa çıktığında itiraf edebilirler. Koray mutlaka parasını alamayınca kendini ifşa edebilir. Ya da Işıl için işler zorlaşabilir. Bunun dışında sosyal medyadaki tahminler Defne'nin de Işıl'a düşmanlık edebileceği yönünde. Defne de bu işin başrolünde yer alabilir.