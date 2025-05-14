Kim İfşalayacak? Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi Işıl'ın Öldürdüğü Tahminlere Göre Böyle Ortaya Çıkacak!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@mjustedit/pho...
Kızılcık Şerbeti'ne Pembe'nin ölümü damgasını vurmuştu. Dizide Pembe'yi Işıl öldürmesine rağmen hikayede gerçekler ortaya çıkmadı. Işıl'ın tahtı ne zaman sallanmaya başlayacak, Işıl'ın katil olduğu ortaya çıkacak mı, herkes merak ederken tahminlere göre bu büyük gerçeğin nasıl açığa çıkacağını sizlerle paylaşmak istiyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne ölümüyle damga vuran Pembe'nin gözü açık gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçeği bir Nilay bir de Zülkar biliyor.
Işıl adam tutmuştu: Otel çalışanını hatırlarsınız.
Işıl'ın ipliğini pazara çıkarak kişi kim?
E tabii Yusuf'u da unutmamak lazım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce Işıl ile ilgili bu gerçeği kim ifşalayabilir? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın