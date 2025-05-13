Kızılcık Şerbeti Rolleri için Oyuncular Seçilmeden Önce İlk Kimlere Teklif Gitti?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@mjustedit/pho...
Show TV'nin yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosu ile ekranların en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Ancak TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımına göre, bambaşka bir Kızılcık Şerbeti izleyebilirmişiz. Dizideki roller için ilk hangi oyunculara teklif gitti, işte o isimler...
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Kıvılcım rolü için önce Nur Fettahoğlu düşünülmüş.
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Fatih rolü için Ali Ersan Duru'ya teklif gitmiş.
Pembe rolünde Bennu Yıldırımlar'ı izleyecekmişiz.
Son olarak Abdullah karakteri Ahmet Mümtaz Taylan olacakmış.
Nilay karakteri için Feyza Civelek'ten önce Pelin Öztekin düşünülmüş.
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Görkem için iki isim düşünülmüş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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