Kızılcık Şerbeti Rolleri için Oyuncular Seçilmeden Önce İlk Kimlere Teklif Gitti?

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosu ile ekranların en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Ancak TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımına göre, bambaşka bir Kızılcık Şerbeti izleyebilirmişiz. Dizideki roller için ilk hangi oyunculara teklif gitti, işte o isimler...