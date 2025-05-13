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Kızılcık Şerbeti Rolleri için Oyuncular Seçilmeden Önce İlk Kimlere Teklif Gitti?

Kızılcık Şerbeti Rolleri için Oyuncular Seçilmeden Önce İlk Kimlere Teklif Gitti?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 12:32

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosu ile ekranların en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Ancak TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımına göre, bambaşka bir Kızılcık Şerbeti izleyebilirmişiz. Dizideki roller için ilk hangi oyunculara teklif gitti, işte o isimler...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mjustedit/pho...
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Kıvılcım rolü için önce Nur Fettahoğlu düşünülmüş.

Kıvılcım rolü için önce Nur Fettahoğlu düşünülmüş.

Evrim Alasya'nın başarılı oyunculuğu ile devleşen Kıvılcım rolü aslında Fettahoğlu'nun olacakmış. Ancak o dönem ünlü oyuncu Darmaduman dizisiyle anlaştığı için reddetmiş.

Fatih rolü için Ali Ersan Duru'ya teklif gitmiş.

Fatih rolü için Ali Ersan Duru'ya teklif gitmiş.

Doğukan Güngör'den önce Duru düşünülmüş ancak o dönem dijital bir dizi için çekimlere devam eden isim teklifi kabul etmemiş.

Pembe rolünde Bennu Yıldırımlar'ı izleyecekmişiz.

Pembe rolünde Bennu Yıldırımlar'ı izleyecekmişiz.

Sibel Taşçıoğlu'nun Adana'da çekilen dizisi bitmiş olmasaydı ve Yıldırımlar Londra'da yaşıyor olmasaydı Pembe karakterini başka bir yorumla izleyecektik.

Son olarak Abdullah karakteri Ahmet Mümtaz Taylan olacakmış.

Son olarak Abdullah karakteri Ahmet Mümtaz Taylan olacakmış.

Ancak Taylan sağlık sorunları ile reddettiği role Settar Tanrıöğen ayrılınca geri dönmüş oldu.

Nilay karakteri için Feyza Civelek'ten önce Pelin Öztekin düşünülmüş.

Nilay karakteri için Feyza Civelek'ten önce Pelin Öztekin düşünülmüş.

Ancak Öztekin tiyatro nedeniyle teklifi reddetmiş.

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Görkem için iki isim düşünülmüş.

Görkem için iki isim düşünülmüş.

Merve Çağıran ve Zehra Yılmaz'a teklif gitmiş ancak anlaşma olmayınca unutulmaz karakter Özge Özacar'ın oyunculuğuyla devleşmiş. Yılmaz, Hudutsuz Sevda dizisine dahil olmuş.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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