"Beni Zorla Tutup İlaç Verdiler!": Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Kısmetse Olur tarihinde en çok izlenenlerden biri olan Gamze ve Aycan kavgasının ise yapım tarafından Gamze'ye annesi ile ilgili Aycan'ı kışkırtması istenmesi ile yaşanmış. Yani, aslında kurguymuş. Aycan, 'Annemin hasta olduğunu bildikleri için reyting uğruna arkadaşıma annesi ile ilgili konuş, demişler. Onları duyunca sinirlendim ve bunlar yaşandı.' diye anlatıyor.

O kavgayı buradan izleyebilirsiniz.