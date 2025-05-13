"Beni Zorla Tutup İlaç Verdiler!": Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Yıllar öncesinin sevilen yarışması Kısmetse Olur'daki Onur'la büyük aşkı ve biraz da 'gergin' halleriyle hatırladığımız yarışmacı Aycan Varış, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu ile röportaj yaptı. Kerimoğlu'na yıllar sonra Kısmetse Olur ile ilgili yaşadığı bazı gerçekleri anlatan Varış, zorla çekim yaptırıldığını ve kendisine ağır ilaç verildiğini açıkladı.
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Kısmetse Olur'u unutmak mümkün değil.
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Kısmetse Olur Aycan yıllar sonra yaşadıklarını anlattı.
Çekime katılmamanın tek gerekçesi psikolojik rapormuş.
Yarışmacı "Bana ilaç verdiler ve sonra ipler koptu." diye anlatıyor.
O gün programda tartıştığı Gamze ile de olayların kurgu olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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