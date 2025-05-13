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"Beni Zorla Tutup İlaç Verdiler!": Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

"Beni Zorla Tutup İlaç Verdiler!": Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 11:03

Yıllar öncesinin sevilen yarışması Kısmetse Olur'daki Onur'la büyük aşkı ve biraz da 'gergin' halleriyle hatırladığımız yarışmacı Aycan Varış, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu ile röportaj yaptı. Kerimoğlu'na yıllar sonra Kısmetse Olur ile ilgili yaşadığı bazı gerçekleri anlatan Varış, zorla çekim yaptırıldığını ve kendisine ağır ilaç verildiğini açıkladı.

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Kısmetse Olur'u unutmak mümkün değil.

Kısmetse Olur'u unutmak mümkün değil.

2015 yılında yayınlanan ve bir dönemin en iyi reality şovlarından biri olarak hafızalarımıza kazınan Kısmetse Olur gibisi henüz gelmedi. Yıllar geçmesine rağmen hala dönüp dolaşıp izlediğimiz, yarışmacıların hayatlarını merak ettiğimiz program ile ilgili yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri konuştu: Aycan Varış.

Kısmetse Olur Aycan yıllar sonra yaşadıklarını anlattı.

Kısmetse Olur Aycan yıllar sonra yaşadıklarını anlattı.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuşan Aycan, yarışmanın çekildiği dönemde çok ağır şeyler yaşadığından bahsetti. Sözleşmenin tamamen kendi aleyhine yapıldığını ifade eden Aycan, Kısmetse Olur sevenlerinin hatırlayacağı o sinir krizi geçirdiği bölüme değindi.

Çekime katılmamanın tek gerekçesi psikolojik rapormuş.

Çekime katılmamanın tek gerekçesi psikolojik rapormuş.

Ağır şartlar altında çalıştıklarını ifade eden Aycan'a anlatımına göre, o gün annesi hasta olmasına rağmen yapım izin vermemiş. Aycan'ı zorla çekime çıkarmışlar. Psikolojik olarak iyi olmadığını söylediğinde ise hafif bir sakinleştirici vereceklerini söylemişler.

Yarışmacı "Bana ilaç verdiler ve sonra ipler koptu." diye anlatıyor.

Yarışmacı "Bana ilaç verdiler ve sonra ipler koptu." diye anlatıyor.

Verdikleri ilacı masumane bulan Aycan, ilacı içtiğini ancak daha sonra bu ilacın en ağır antidepresanlardan biri olduğunu öğrendiğini açıkladı. Aycan, 'İlacı içtikten sonra çekimlerde titremeye başladım. Kaslarımı kontrol edemiyordum. Hareket edemiyordum.' diye anlattı.

O gün programda tartıştığı Gamze ile de olayların kurgu olduğunu söyledi.

O gün programda tartıştığı Gamze ile de olayların kurgu olduğunu söyledi.

Kısmetse Olur tarihinde en çok izlenenlerden biri olan Gamze ve Aycan kavgasının ise yapım tarafından Gamze'ye annesi ile ilgili Aycan'ı kışkırtması istenmesi ile yaşanmış. Yani, aslında kurguymuş. Aycan, 'Annemin hasta olduğunu bildikleri için reyting uğruna arkadaşıma annesi ile ilgili konuş, demişler. Onları duyunca sinirlendim ve bunlar yaşandı.' diye anlatıyor.

O kavgayı buradan izleyebilirsiniz.

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Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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