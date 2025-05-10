Aşk Yaşarken Çoluğu Çocuğu Unutan Çift Esra Erol'u Delirtti: "Size Bir Uçarım. Allah Belanızı Versin!"

Yıldız Hanım, Erol'a eşini sevdiğini ancak kocasının eski karısına gittiğini söylemişti. Bunun sebebi olarak ise çocukları gösterdi. İkili ikinci evliliklerini yapmıştı. Yıldız Hanım'ın 2, Adem Bey'in ise 3 çocuğu vardı. Bu 3 çocuktan ikisi henüz ergenlik çağındaydı. Yıldız Hanım, eşinin çocuklarına baktığını ancak onların öz anneleri tarafından yönlendirildiğini iddia etmişti. 'Anneleri kocama ulaşmak içni çocukları kullanıyor. Yemeklerini ben yapıyorum, çamaşırlarını ben yıkıyorum ama annelerinin dolduruşuna gelerek bana kötü davranıyorlar.' diye kendini savunmuştu.

'Ben kocamı seviyorum. Yanıma dönsün ama çocukları annesine bıraksın. Çünkü kendisi de bakamıyor.' demişti.