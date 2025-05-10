Aşk Yaşarken Çoluğu Çocuğu Unutan Çift Esra Erol'u Delirtti: "Size Bir Uçarım. Allah Belanızı Versin!"
Esra Erol'da programını izlerken görmediğimiz şey kalmadı, diyorsanız yanılıyorsunuz. Her yeni yayında bir öncekini unutturacak bir şey mutlaka yaşanıyor. Bu kez de Yıldız ve Adem çifti sinirlerimizi hoplatmayı başardı. Ünlü sunucu Esra Erol da kendini tutamadı.
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Gündüz kuşağında herkesi "Pes" dedirten isimlere bir yenisi daha eklendi.
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"Beni kocamla barıştırın" demişti ancak bir şartı vardı.
Bu işte bir gariplik olduğu belliydi.
Esra Erol'u sonunda çileden çıkarttılar.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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