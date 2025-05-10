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Aşk Yaşarken Çoluğu Çocuğu Unutan Çift Esra Erol'u Delirtti: "Size Bir Uçarım. Allah Belanızı Versin!"

Aşk Yaşarken Çoluğu Çocuğu Unutan Çift Esra Erol'u Delirtti: "Size Bir Uçarım. Allah Belanızı Versin!"

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 17:34

Esra Erol'da programını izlerken görmediğimiz şey kalmadı, diyorsanız yanılıyorsunuz. Her yeni yayında bir öncekini unutturacak bir şey mutlaka yaşanıyor. Bu kez de Yıldız ve Adem çifti sinirlerimizi hoplatmayı başardı. Ünlü sunucu Esra Erol da kendini tutamadı.

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Gündüz kuşağında herkesi "Pes" dedirten isimlere bir yenisi daha eklendi.

Gündüz kuşağında herkesi "Pes" dedirten isimlere bir yenisi daha eklendi.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının 8 Mayıs Perşembe günkü yayınına Yıldız Hanım katıldı. Yıldız Hanım bir süredir eşiyle barışmak için Erol'un misafiriydi. Erol, Yıldız Hanım'ın eşi Adem Bey'i stüdyoya getirdi ancak sonrasında ortaya dökülenler herkesi çileden çıkarttı.

"Beni kocamla barıştırın" demişti ancak bir şartı vardı.

"Beni kocamla barıştırın" demişti ancak bir şartı vardı.

Yıldız Hanım, Erol'a eşini sevdiğini ancak kocasının eski karısına gittiğini söylemişti. Bunun sebebi olarak ise çocukları gösterdi. İkili ikinci evliliklerini yapmıştı. Yıldız Hanım'ın 2, Adem Bey'in ise 3 çocuğu vardı. Bu 3 çocuktan ikisi henüz ergenlik çağındaydı. Yıldız Hanım, eşinin çocuklarına baktığını ancak onların öz anneleri tarafından yönlendirildiğini iddia etmişti. 'Anneleri kocama ulaşmak içni çocukları kullanıyor. Yemeklerini ben yapıyorum, çamaşırlarını ben yıkıyorum ama annelerinin dolduruşuna gelerek bana kötü davranıyorlar.' diye kendini savunmuştu. 

'Ben kocamı seviyorum. Yanıma dönsün ama çocukları annesine bıraksın. Çünkü kendisi de bakamıyor.' demişti.

Bu işte bir gariplik olduğu belliydi.

Bu işte bir gariplik olduğu belliydi.

Erol, Adem Bey'i de stüdyoya getirince gerçekler açığa çıktı. Meğer ergenlik çağındaki genç kızları ilgisizlik nedeniyle günlerce komşularında kalmıştı. Hatta Adem Bey'in çocuğu döverek parka bıraktığı da iddia edildi. Çocuklar gece yarılarına kadar dışarıda kalıyordu ancak ne Yıldız Hanım ne de Adem Bey bu duruma bir el atmamıştı. Dahası çocukların bu süreçte çevrelerine zarar verdiği ve istismara uğradığı iddiaları da havalarda uçuştu. Ancak tüm bunlar konuşulurken ikilinin tek derdi aşk meşk işleriydi.

Esra Erol'u sonunda çileden çıkarttılar.

Esra Erol'u sonunda çileden çıkarttılar.

Erol, çocukları gündeme getirdikçe Yıldız Hanım eski eşe saldırdı. Üstelik hakarete varacak konuşmalar yapıldı. Ancak çocuklar kimsenin umrunda değildi. Hala Adem Bey'i paylaşamıyorlardı. Adem Bey'i soracak olursanız o da yalnızca izlemekle yetindi. Erol, artık çileden çıkıp 'Size bir uçarım buradan!' diyerek tepkisini dile getirdi. Adem Bey'e 'Çocuklar perişan olmuş.' dediğinde ise 'Perişan olacak bir şey yok. Şükürler olsun her sabah okula gidiyorlar.' şeklinde yanıt aldı. Erol, 'Bir şey söylemek istiyorum Allah hepinizin belasını versin.' diye sinirlendi. 

Yayının o kısmını 53:45'ten itibaren bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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