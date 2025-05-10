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Şanlıurfa'da Çekilecek Yeni Aşiret Dizisi İçin Yakışıklı Oyuncunun Düşünüldüğü İddia Edildi!

Şanlıurfa'da Çekilecek Yeni Aşiret Dizisi İçin Yakışıklı Oyuncunun Düşünüldüğü İddia Edildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 16:48 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 16:51

Geçtiğimiz günlerde NOW TV'de yayınlanacak olan yeni aşiret dizisi ile ilgili başrol detayını duyurmuştuk. Dizinin başrolü genç ve güzel yıldız Biran Damla Yılmaz olmuştu. Kulislerde dolaşan iddialara göre, dizinin başrolü ve Biran Damla Yılmaz'ın partneri olarak yakışıklı oyuncu düşünülüyor. İşte @diziveefilmler hesabının paylaşımına göre o isim...

Kaynak: https://x.com/diziveefilmler/status/1...
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Halkımız aşiret-töre dizilerini pek bir sevdi.

Halkımız aşiret-töre dizilerini pek bir sevdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak şehir reyting rekorları kırınca aşiret-töre temalı diziler yeniden revaçta. Birsen Altuntaş, tam 3 farklı aşiret dizisi için hazırlıkların başladığını duyurmuştu. İlk müjdeli haber NOW Tv'den geldi. Kanalda yayınlanması planlanan yeni aşiret dizisinin Şanlıurfa'da çekileceği bilgisi açıklanmıştı.

Başrol belli oldu.

Başrol belli oldu.

Yeni aşiret dizimizin başrolü ise Biran Damla Yılmaz olmuştu. Güzel oyuncu dizide Yıldız karakterini canlandıracak. İsmi henüz açıklanmayan dizi ile ilgili gelişmeler merak uyandırdı. Dedikodular havada uçuştu.

Dizinin başrolü için bir isim daha konuşulmaya başladı.

Dizinin başrolü için bir isim daha konuşulmaya başladı.

Dizinin başrolü ve Biran Damla Yılmaz'ın partneri olacak yeni isim yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı. Paşalı en son Ömer dizisinde Gökçe Bahadır'la muhteşem bir uyum yakalamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncuyu siz bu dizide görmek ister misiniz? Sizce partnerlikleri tutar mı? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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