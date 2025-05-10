Şanlıurfa'da Çekilecek Yeni Aşiret Dizisi İçin Yakışıklı Oyuncunun Düşünüldüğü İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/diziveefilmler/status/1...
Geçtiğimiz günlerde NOW TV'de yayınlanacak olan yeni aşiret dizisi ile ilgili başrol detayını duyurmuştuk. Dizinin başrolü genç ve güzel yıldız Biran Damla Yılmaz olmuştu. Kulislerde dolaşan iddialara göre, dizinin başrolü ve Biran Damla Yılmaz'ın partneri olarak yakışıklı oyuncu düşünülüyor. İşte @diziveefilmler hesabının paylaşımına göre o isim...
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Halkımız aşiret-töre dizilerini pek bir sevdi.
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Başrol belli oldu.
Dizinin başrolü için bir isim daha konuşulmaya başladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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