Azem Gerçeği Açıkladı! İnci Taneleri Son Bölümde Neler Yaşandı?

Özgür, iki arkadaşını kaybettikten sonra artık savaşma kararı aldı. Nusret, Doğan’ın intikamı için Zahir’in dükkanına silahlı saldırı düzenledi, olayda siviller de yaralandı. Azem ise suikastın arkasında Reyyaz’ın olup olmadığını sorgulasa da net bir cevap alamadı.