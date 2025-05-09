onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Azem Gerçeği Açıkladı! İnci Taneleri Son Bölümde Neler Yaşandı?

Azem Gerçeği Açıkladı! İnci Taneleri Son Bölümde Neler Yaşandı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 12:40

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”, 43. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Bölümde duygusal hesaplaşmalar, sert yüzleşmeler ve yeni çatışmalar ön plana çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Azem, sonunda gerçek kimliğini Ferda’nın eşine açıklayarak aslında onun babası olduğunu itiraf etti.

Azem, sonunda gerçek kimliğini Ferda’nın eşine açıklayarak aslında onun babası olduğunu itiraf etti.

Ferda’nın bu gerçeği öğrenmemesi gerektiğini vurgulayan Azem, aynı zamanda öğretmenliğe geri dönmeyi kabul etti ve kızının sağlık durumu için ilik naklinin aciliyetini dile getirdi. Özgür ise, Ferda’ya yardım etmeye çağrılınca geçmişin yaralarıyla yüzleşti ve Nergis’e sert tepki gösterdi.

Bölümde düzenlenen suikast büyük yankı uyandırdı.

Bölümde düzenlenen suikast büyük yankı uyandırdı.

Özgür, iki arkadaşını kaybettikten sonra artık savaşma kararı aldı. Nusret, Doğan’ın intikamı için Zahir’in dükkanına silahlı saldırı düzenledi, olayda siviller de yaralandı. Azem ise suikastın arkasında Reyyaz’ın olup olmadığını sorgulasa da net bir cevap alamadı.

Öte yandan, Dilber ve Yıldız hayalini kurdukları güzellik merkezini açarak mutlu bir adım attı.

Öte yandan, Dilber ve Yıldız hayalini kurdukları güzellik merkezini açarak mutlu bir adım attı.

Şirketteki iç çekişmelerde Piraye ve Tayfun, amcaları Cevher’den Talip’i devre dışı bırakmak için destek istedi. Nehir ise hem annesinin mezarında duygusal anlar yaşadı hem de Özgür’ü, Ferda’ya yardım etmeye ikna etmeye çalıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın