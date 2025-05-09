Azem Gerçeği Açıkladı! İnci Taneleri Son Bölümde Neler Yaşandı?
Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”, 43. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Bölümde duygusal hesaplaşmalar, sert yüzleşmeler ve yeni çatışmalar ön plana çıktı.
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Azem, sonunda gerçek kimliğini Ferda’nın eşine açıklayarak aslında onun babası olduğunu itiraf etti.
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Bölümde düzenlenen suikast büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan, Dilber ve Yıldız hayalini kurdukları güzellik merkezini açarak mutlu bir adım attı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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