Deha'da İzlerken Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Cam Kırma Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Show TV'nin sevilen dizisi Deha ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken son bölümlerdeki cam kırma sahnesi herkesin yüreklerini ağzına getirmişti. İzlerken heyecandan ve gerilimden yerimizde oturamadığımız dizinin o sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Deha setinden gizli yapılan bir çekim TikTok'ta viral oldu. @yunusemre.alalmis'ın paylaştığı ve oyuncuların muhteşem performanslarıyla efsane bir sahne çıkardığı o anlara yorum yağdı. Bakalım, siz ne diyeceksiniz...