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Deha'da İzlerken Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Cam Kırma Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Deha'da İzlerken Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Cam Kırma Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 08:19

Show TV'nin sevilen dizisi Deha ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken son bölümlerdeki cam kırma sahnesi herkesin yüreklerini ağzına getirmişti. İzlerken heyecandan ve gerilimden yerimizde oturamadığımız dizinin o sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Deha setinden gizli yapılan bir çekim TikTok'ta viral oldu. @yunusemre.alalmis'ın paylaştığı ve oyuncuların muhteşem performanslarıyla efsane bir sahne çıkardığı o anlara yorum yağdı. Bakalım, siz ne diyeceksiniz...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yunusemre.ala...
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Deha ekranların uzun soluklu dizilerinden olma yolunda ilerliyor.

Deha ekranların uzun soluklu dizilerinden olma yolunda ilerliyor.

Show TV'nin iddialı dizisi Deha ilk yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi. Ardından diziden Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı magazine damga vurdu. Dizi Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in başrol performanslarıyla devam ederken her yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler arasında bir sahne viral oldu. Evet, izlerken gözümüzü kırpmadan izlediğimiz o cam kırma sahnesinden bahsediyoruz.

İzlerken çok etkilenmiştik.

İzlerken çok etkilenmiştik.

Dizide İskender'in oynadığı sahnede baya baya camın patladığı anlar şoke etmişti. Gerçekte nasıl çekildiğini merak ediyorsanız birazdan izleyecekleriniz hepinizi daha da şaşırtacak çünkü oyuncular cama sanki gerçek bir kavgaymış gibi vuruyorlar. Ardından cam patlıyor. Sahne efektleriyle seyir zevki yükselen o anlar gizli çekimle TikTok'ta paylaşıldı. İzleyenler şaşkına döndü. @yunusemre.alalmis'ın paylaştığı ve oyuncuların muhteşem performanslarıyla efsane bir sahne çıkardığı o anlara yorum yağdı

Buyrunuz izlemek isteyenler için o sahne... Siz ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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