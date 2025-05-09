Deha'da İzlerken Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Cam Kırma Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@yunusemre.ala...
Show TV'nin sevilen dizisi Deha ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken son bölümlerdeki cam kırma sahnesi herkesin yüreklerini ağzına getirmişti. İzlerken heyecandan ve gerilimden yerimizde oturamadığımız dizinin o sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Deha setinden gizli yapılan bir çekim TikTok'ta viral oldu. @yunusemre.alalmis'ın paylaştığı ve oyuncuların muhteşem performanslarıyla efsane bir sahne çıkardığı o anlara yorum yağdı. Bakalım, siz ne diyeceksiniz...
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Deha ekranların uzun soluklu dizilerinden olma yolunda ilerliyor.
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İzlerken çok etkilenmiştik.
Buyrunuz izlemek isteyenler için o sahne... Siz ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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