Hikayesi Yarım Kalmıştı: Karga'nın Döndüğü Deha'nın Son Bölümüne Yorum Yağdı
Deha dizisinin şubat ayında yayınlanan bölümünde Karga karakterinin tamirhanede çıkan yangında hayatını kaybettiği söylenmişti. Karakter bu şekilde diziden ayrılsa da geçtiğimiz hafta diziye geri döneceği açıklanmıştı. Kötü karakter olmasına rağmen izleyicinin merakla dönüşünü beklediği Karga gelişiyle adeta diziyi şenlendirdi!
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Hakim'in kardeşi olan ve abisiyle taht savaşı veren Karga, geçtiğimiz Şubat ayında Deha'dan ayrılmıştı.
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Karga'nın Deha'ya geri dönüşü izleyiciyi adeta coşturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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