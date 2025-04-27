onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK, 'Sokak Kedisi' Mahlaslı Ebru Uzun Oruç Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

RTÜK, 'Sokak Kedisi' Mahlaslı Ebru Uzun Oruç Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 23:55

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce yaptığı açıklamada sokak röportajlarının takipçisi olacaklarını duyurmuştu. X hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı, Sokak Kedisi adlı YouTube kanalını yöneten Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sokak röportajlarını yakından takip edeceklerini açıklayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sokak röportajlarını yakından takip edeceklerini açıklayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Ebubekir Şahin, Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç'un son röportajında 'bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan, ağır hakaret ve saygısızlık içeren sokak röportajı, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan açık bir hak ihlali niteliği taşımakta' diyerek Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Ebubekir Şahin'in yaptığı paylaşım:

Ebubekir Şahin'in yaptığı paylaşım:

'Kamuoyunun Dikkatine!

Daha önce yaptığımız açıklamalarda çeşitli mecralarda yayınlanan 'sokak röportajları' adı altında yapılan içeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirtmiş ve bu tür yayınların takipçisi olacağımızı ifade etmiştik.



Ancak üzülerek görüyoruz ki, bazı çevreler toplumumuzun hassasiyetlerini hiçe saymakta, insan onurunu ayaklar altına alan, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemini körükleyen yayınlarına ısrarla devam etmektedir. Son olarak, bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan, ağır hakaret ve saygısızlık içeren sokak röportajı, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan açık bir hak ihlali niteliği taşımaktadır.

Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek, sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecektir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, vatandaşlarımızın onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşmaya ve görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Bahsi geçen röportaj:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
18
9
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın