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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in Diziye Başlarken Sözleşmesine Eklettiği Özel Madde Ortaya Çıktı!

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in Diziye Başlarken Sözleşmesine Eklettiği Özel Madde Ortaya Çıktı!

Demet Özdemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 18:37

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi, henüz 5 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ilgi gören Eşref Rüya, reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı. İkinci sezonda da devam edecek diziye girerken sözleşmesine madde ekleten Demet Özdemir'in özel isteği belli oldu. 

Kaynak: Gazete Magazin / Umut Ünver

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başardı.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi çarşamba akşamları ekrana geliyor. Güçlü rakiplerine rağmen büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başaran dizi, reytinglerde günün zirvesine yerleşmeyi başardı.

Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir'in sözleşmesine özel bir madde eklettiği ortaya çıktı.

Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir'in sözleşmesine özel bir madde eklettiği ortaya çıktı.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, dizinin Nisan'ı Demet Özdemir diziye başlamadan önce sözleşmesine bir madde ekletmiş. 12 saatten fazla çalışmayacağını beyan eden Özdemir, çalışma saatlerine sıkı sıkıya uyuyormuş.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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