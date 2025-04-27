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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 16:49

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Geldi mi inceden şu şekil yaşlılık belirtileri?!

2. Bizdeki aynen şöyle bir seviye 😂

3. Eh, bizdir! 😂😂

4. Aynen böyle bir ikili olacaklar, az kaldı.

4. Aynen böyle bir ikili olacaklar, az kaldı.
twitter.com

5. Ulan be...

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6. Aman kızlar 😂😂

7. 😂😂😂

7. 😂😂😂
twitter.com

8. Hangimizin yok ki?

9. Çağırmayın işte, sonra şu şekil sıkılıyoruz!

9. Çağırmayın işte, sonra şu şekil sıkılıyoruz!
twitter.com

10. O güzel günler çok yakındır...

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11. Bir hayli tanıdık bir manzara değil mi?

11. Bir hayli tanıdık bir manzara değil mi?
twitter.com

12. Miyav Yöreoğlu 😂😂😂

12. Miyav Yöreoğlu 😂😂😂
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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