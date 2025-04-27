Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan Yıllar Önce Programına Katıldığı Mehmet Ali Erbil'le Buluştu!
Günümüzde popüler olan fenomenlerin pek çoğunun geçtiğimiz yıllarda ünlü programlara çıktığını fark ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kısmetse Olur'la büyük tanınırlık elde eden Melis Buse Betkayan oldu. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Eyvah Düşüyorum' programına katıldığı otaya çıkan Melis Buse, ünlü şovmenle uzun zaman sonra bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısmetse Olur programından tanıdığımız Melis Buse Betkayan hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis Buse Betkayan, Mehmet Ali Erbil'in yıllar önce Star TV'de sunduğu 'Eyvah Düşüyorum' programına konuk olmuş meğer.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Eyvah Düşüyorum programının 13. bölümünde yarışan Melis Buse Betkayan'ın yer aldığı anların tamamını da buradan görebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın