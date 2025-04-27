Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan Yıllar Önce Programına Katıldığı Mehmet Ali Erbil'le Buluştu!

Pek çoğumuzun fark etmediği bu detay Betkayan'ın önceki gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkıp, kimileri tarafından yeniden hatırlandı. Melis Buse, Mehmet Ali Erbil'le bir mekanda oturduğu anları 'Yıllar sonra tekrar beraber 🥲' notuyla paylaştı.

Erbil de videoda 'Esprili bir kız olduğu için, espriyle devam etti. Annesiyle ilgili bir soru sorunca 'Annemle mi evleneceksin?' dedi. Seyirci yerlere yattı. Çok güzel bir program oldu sayesinde.' ifadelerini kullandı.