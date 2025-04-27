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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan Yıllar Önce Programına Katıldığı Mehmet Ali Erbil'le Buluştu!

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan Yıllar Önce Programına Katıldığı Mehmet Ali Erbil'le Buluştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 11:48

Günümüzde popüler olan fenomenlerin pek çoğunun geçtiğimiz yıllarda ünlü programlara çıktığını fark ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kısmetse Olur'la büyük tanınırlık elde eden Melis Buse Betkayan oldu. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Eyvah Düşüyorum' programına katıldığı otaya çıkan Melis Buse, ünlü şovmenle uzun zaman sonra bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kısmetse Olur programından tanıdığımız Melis Buse Betkayan hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Kısmetse Olur programından tanıdığımız Melis Buse Betkayan hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Yıllar içindeki değimiyle de sıkça karşımıza çıkan Betkayan sosyal medyanın en popüler isimlerinden bir tanesi oldu. Kendisinin Reşit Bozdağ ile olan ilişkileri de uzun süre gündemde yer aldı. Ancak Melis Buse'nin bu kez öne çıkmasının nedeni özel hayatı değil.

Melis Buse Betkayan, Mehmet Ali Erbil'in yıllar önce Star TV'de sunduğu 'Eyvah Düşüyorum' programına konuk olmuş meğer.

Melis Buse Betkayan, Mehmet Ali Erbil'in yıllar önce Star TV'de sunduğu 'Eyvah Düşüyorum' programına konuk olmuş meğer.

Pek çoğumuzun fark etmediği bu detay Betkayan'ın önceki gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkıp, kimileri tarafından yeniden hatırlandı. Melis Buse, Mehmet Ali Erbil'le bir mekanda oturduğu anları 'Yıllar sonra tekrar beraber 🥲' notuyla paylaştı. 

Erbil de videoda 'Esprili bir kız olduğu için, espriyle devam etti. Annesiyle ilgili bir soru sorunca 'Annemle mi evleneceksin?' dedi. Seyirci yerlere yattı. Çok güzel bir program oldu sayesinde.' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Eyvah Düşüyorum programının 13. bölümünde yarışan Melis Buse Betkayan'ın yer aldığı anların tamamını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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