Nihal Yalçın Veda Etti: Sürpriz Bir Oyuncu Bahar'a Dahil Olduğunu Yaptığı Paylaşımla Ele Verdi!
Show TV'nin fenomen hale gelen dizilerinden biri olan Bahar cephesinde hareketli bir dönem yaşanıyor. Bahar'ın evlenme teklifini kabul ettiği Evren'i nikah masasında terk ettiği dizinin son bölümü izleyicileri ekranlara kilitledi. Bir yandan da karakter hikayelerinin yarım kalması izleyicilerden tepki toplamaya başladı.
Yeni sezonda zaman atlaması yaparak yayın hayatına devam edeceği konuşulan Bahar'dan 'Efsun' karakterinin ayrıldığı haberi çok konuşuldu. Henüz biz bu ayrılığı konuşurken, sürpriz bir oyuncudan yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun kendini ele veren paylaşımıyla Bahar'ın kadrosuna gireceği belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show Tv'nin sevilen dizisi Bahar her bölümüyle dikkat çekerken sosyal medyanın da gündemine oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasta olduğunu ve kısa bir ömrünün kaldığını öğrenen Efsun ise kısa süre önce ikiz bebek doğuran kızı Seren'i ziyaret etti.
Bizler daha dizide sürekli kaosa neden olan Efsun'un ayrılığı haberini konuşurken bomba bir gelişme yaşandı.
Esra Ruşan'ın Bahar'a nasıl bir karakterle gireceği de şimdiden merak konusu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın