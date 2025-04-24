Nihal Yalçın Veda Etti: Sürpriz Bir Oyuncu Bahar'a Dahil Olduğunu Yaptığı Paylaşımla Ele Verdi!

Show TV'nin fenomen hale gelen dizilerinden biri olan Bahar cephesinde hareketli bir dönem yaşanıyor. Bahar'ın evlenme teklifini kabul ettiği Evren'i nikah masasında terk ettiği dizinin son bölümü izleyicileri ekranlara kilitledi. Bir yandan da karakter hikayelerinin yarım kalması izleyicilerden tepki toplamaya başladı.

Yeni sezonda zaman atlaması yaparak yayın hayatına devam edeceği konuşulan Bahar'dan 'Efsun' karakterinin ayrıldığı haberi çok konuşuldu. Henüz biz bu ayrılığı konuşurken, sürpriz bir oyuncudan yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun kendini ele veren paylaşımıyla Bahar'ın kadrosuna gireceği belli oldu.