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Nihal Yalçın Veda Etti: Sürpriz Bir Oyuncu Bahar'a Dahil Olduğunu Yaptığı Paylaşımla Ele Verdi!

Nihal Yalçın Veda Etti: Sürpriz Bir Oyuncu Bahar'a Dahil Olduğunu Yaptığı Paylaşımla Ele Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.04.2025 - 19:18

Show TV'nin fenomen hale gelen dizilerinden biri olan Bahar cephesinde hareketli bir dönem yaşanıyor. Bahar'ın evlenme teklifini kabul ettiği Evren'i nikah masasında terk ettiği dizinin son bölümü izleyicileri ekranlara kilitledi. Bir yandan da karakter hikayelerinin yarım kalması izleyicilerden tepki toplamaya başladı. 

Yeni sezonda zaman atlaması yaparak yayın hayatına devam edeceği konuşulan Bahar'dan 'Efsun' karakterinin ayrıldığı haberi çok konuşuldu. Henüz biz bu ayrılığı konuşurken, sürpriz bir oyuncudan yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun kendini ele veren paylaşımıyla Bahar'ın kadrosuna gireceği belli oldu.

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Show Tv'nin sevilen dizisi Bahar her bölümüyle dikkat çekerken sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Show Tv'nin sevilen dizisi Bahar her bölümüyle dikkat çekerken sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Evren'in evlenme teklifine 'Evet!' diyen Bahar'ın sevgilisini nikah masasında terk etmesi izleyicilerin büyük bir kısmını çileden çıkardı. Geçtiğimiz salı akşamı yeni bölümü yayınlanan diziye Bahar, Rengin ve Çağla'nın kaçırılması damga vurdu.

Üçlünün bulunmasından sonra Bahar'ı affetmeyen Evren ise Amerika'ya gitti!

Hasta olduğunu ve kısa bir ömrünün kaldığını öğrenen Efsun ise kısa süre önce ikiz bebek doğuran kızı Seren'i ziyaret etti.

Hasta olduğunu ve kısa bir ömrünün kaldığını öğrenen Efsun ise kısa süre önce ikiz bebek doğuran kızı Seren'i ziyaret etti.

Yurt dışından büyük bir iş teklifi aldığını söyleyerek ülkeyi terk edeceğine dair bir yalan söyleyen Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçın'ın diziden ayrılacağı haberi kısa sürede gündem oldu. 

Birsen Altuntaş'ın duyurduğu bu haberin ardından final iddiaları olan Bahar'ın yeni sezonda zaman atlaması yaşayarak yoluna devam edeceği belirtildi.

Detaylar:

Bizler daha dizide sürekli kaosa neden olan Efsun'un ayrılığı haberini konuşurken bomba bir gelişme yaşandı.

Bizler daha dizide sürekli kaosa neden olan Efsun'un ayrılığı haberini konuşurken bomba bir gelişme yaşandı.

Son olarak Masumlar Apartmanı, Sıfırıncı Gün, Aşka Düşman gibi dizilerde rol alan Esra Ruşan'ın Bahar dizisinin kadrosuna gireceği ortaya çıktı. 

Bu sürpriz gelişme ise Esra Ruşan'ın sosyal medyadaki paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Esra Ruşan'ın Bahar'a nasıl bir karakterle gireceği de şimdiden merak konusu oldu.

Esra Ruşan'ın Bahar'a nasıl bir karakterle gireceği de şimdiden merak konusu oldu.

Paylaşımı gören dizi izleyicilerinin bir kısmı Amerika'ya giden Evren'in sevgili olabileceğini öne sürerken kimileri de Evren'den hoşlanacak bir karakter olarak diziye dahil olacağını düşündü. 

Peki sizce Esra Ruşan nasıl bir karakterle Bahar dizisinde yer alır? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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