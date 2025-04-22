Final mi, Devam mı? Bahar'ın Popüler Karakteri Diziye Veda Ediyor
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da olaylar iyiden iyiye birbirine girdi. Bahar'ın Evren'i nikah masasında terk etmesinin ardından neler yaşanacağı merak edilmeye başladı. Hikayenin nasıl ilerleyeceği bilinmezken, dizinin final yapacağı iddiaları da konuşuluyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş, bir değişiklik olmazsa dizinin devam edeceğini açıkladı. Zaman atlaması yaşanacak dizide, Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçın da diziden ayrılacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar'ın 3. sezonda da devam edeceğini açıkladı.
Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın diziye veda ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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