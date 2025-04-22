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Final mi, Devam mı? Bahar'ın Popüler Karakteri Diziye Veda Ediyor

Final mi, Devam mı? Bahar'ın Popüler Karakteri Diziye Veda Ediyor

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2025 - 21:13

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da olaylar iyiden iyiye birbirine girdi. Bahar'ın Evren'i nikah masasında terk etmesinin ardından neler yaşanacağı merak edilmeye başladı. Hikayenin nasıl ilerleyeceği bilinmezken, dizinin final yapacağı iddiaları da konuşuluyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, bir değişiklik olmazsa dizinin devam edeceğini açıkladı. Zaman atlaması yaşanacak dizide, Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçın da diziden ayrılacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Geçtiğimiz sezona oranla düşen reytingler final iddialarının en büyük sebebi oldu. Bahar'ın Evren'i nikah masasında terk etmesine tepki gösteren izleyiciler, karakterin gelişiminin olumsuz bir yön aldığını savunmaya başladı.

Biz de sizler için inceledik:

Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar'ın 3. sezonda da devam edeceğini açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar'ın 3. sezonda da devam edeceğini açıkladı.

Ünlü gazeteci, bir değişiklik olmazsa dizinin gelecek sezon da devam edeceğini söyledi. Dizide zaman atlaması yaşanacağını açıklayan Birsen Altuntaş, kadroda değişiklik olacağını da söyledi.

Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın diziye veda ediyor.

Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın diziye veda ediyor.

Zaman atlaması yaşanacak dizide neler yaşanacağı henüz bilinmese de ciddi bir hastalığı olan Efsun'un diziden ayrılacağı öğrenildi. Karakterin ölüp ölmeyeceği henüz bilinmezken, ayrılacağının öğrenilmesi akıllara ilk olarak bu olasılığı getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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