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Uyanışını Gururla İzlediğimiz Bahar Aslında Bir Narsist Olabilir mi?

Uyanışını Gururla İzlediğimiz Bahar Aslında Bir Narsist Olabilir mi?

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2025 - 00:34

Show TV ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Bahar dizisini büyük bir sevgiyle izliyoruz. İlk sezon 'Uyanmaya Hazır mısın?' adıyla servis edilen Bahar, ikinci sezonunda 'Kalbini Dinlemeye Var mısın?' olarak ekranlarda yer aldı.

İlk sezon 20 senedir mesleğinden uzak ve kendini eşine, çocuklarına adayan bir kadını izlemiştik. Her açıdan bastırılmış olan Bahar, hayatı tehlikeye girdiğinde verdiği değeri göremediği gerçeğiyle yüzleşmişti. Uyanmaya karar veren ve hepimizin gurur duyduğu Bahar, bu sezon bir hayli değişti. Evren'i nikah masasında terk etmesi de bardağı taşıran son damla oldu ve 'Bahar bir narsist olabilir mi?' sorusu akıllarda yer etmeye başladı.

Gelin, Bahar'ı birlikte inceleyelim!

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Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla Bahar, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla Bahar, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

İlk sezon uyanışına şahit olduğumuz Bahar, ikinci sezon bize vadedildiği üzere kalbinin sesini dinleyecekti. Yani, en azından 'Kalbini Dinlemeye Var mısın?' dendiğinde izleyici tam da bu mesajı almıştı.

İlk sezon 20 yıllık bastırılışından gözünü açan Bahar, mesleğine geri dönmüş ve uğruna yıllarını harcadığı ama onu pasifleştiren, görmezden gelen eşi Timur'dan ayrılmıştı. Üstelik ona çok değer veren Evren'le de tanışan Bahar'ın ikinci sezonda kalbini dinleyeceğinden hepimiz emindik.

Bahar, narsist olabilir mi?

Bahar, narsist olabilir mi?

Ancak hiç de öyle olmadı. Bu sezon Bahar'ı önce en yakın arkadaşı Çağla'ya karşı bencillikleriyle izledik. Daha sonra başta çekinceleri olsa bile birden emin gibi hissetmesiyle nikah masasına oturduğu biricik aşkı Evren'i oracıkta terk etti. Üstelik onu düşündüğünü dile getirerek. Ve ilk kez, kızı Umay ve oğlundan tepki gördü! Çağla'dan sonra çocukları ve aşkı Evren de onu bencillikle suçladı.

Peki ama Bahar aslında kendini mağdur gibi gösterip, kurban rolü oynayarak karşısındaki iyi insanları travmatize eden bir narsist olabilir mi? Birlikte inceleyelim ama maalesef evet, olabilir!

Hikaye Bahar'ın etrafında dönse de Bahar hep mağdur olan, ezilen kişi olarak görünüyor.

Hikaye Bahar'ın etrafında dönse de Bahar hep mağdur olan, ezilen kişi olarak görünüyor.

Biz izleyici olarak bunca zaman Bahar'ın yanında olduk. Çünkü sonuçta o, aşkı uğruna (hatta sonradan izlerken o kadar da aşk değilmiş diye düşündüğümüz oldu çünkü Timur'un başkasını sevdiğini de biliyormuş) yıllarını harcamış bir kadın. Kendini önce eşi, sonra kayınpederi, kayınvalidesi ve daha sonra da çocukları için feda etmiş koca yürekli bir kadın...

Hakkında olumsuz bir şey söylemeye dilimiz varmazken 20 yıllık bu hikayede bozulan ruh sağlığını, 'uyandığı' yeni hayatında narsist bir kişilikle karşımıza çıkarıyor gibi görünüyor. Çünkü ilk sezon izlediğimiz Bahar'dan oldukça uzaklaştık ve artık daha bencil, karşısındakini sabote eden, karşısındakinin duygularını çok iyi bildiğini iddia eden ve onlar adına kararlar veren bir Bahar görüyoruz. Haliyle kendi uyanışını sağlarken artık karşısındakileri inciten bu Bahar, ısrarcı bir tavırla da yaptığının doğruluğunu savunmayı sürdürüyor. Bir şekilde travmatize etmeye çalışması herkeste bir şekilde işe yararken, Evren'i nikah masasında terk etmesiyle tökezlemesine yol açtı.

Şu andan itibaren ne izleyeceğiz, Evren Amerika'ya gidecek mi, bu aşk buradan döner mi bilemiyoruz ama Bahar'ın yaptıklarını narsist bir tavırla nitelendirmek olası olmaya başladı. Elbette kimseyle evlenmek, kimse için kendini daha fazla feda etmek ya da kendi inandıklarını kabullendirmek zorunda değil ama başkası adına kararlar vermek ve bencillik Bahar karakterini başka bir noktaya taşımaya başladı bile. 

İzleyip görelim bakalım... Belki bizleri başka sürprizler bekliyordur...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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