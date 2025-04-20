Uyanışını Gururla İzlediğimiz Bahar Aslında Bir Narsist Olabilir mi?

Biz izleyici olarak bunca zaman Bahar'ın yanında olduk. Çünkü sonuçta o, aşkı uğruna (hatta sonradan izlerken o kadar da aşk değilmiş diye düşündüğümüz oldu çünkü Timur'un başkasını sevdiğini de biliyormuş) yıllarını harcamış bir kadın. Kendini önce eşi, sonra kayınpederi, kayınvalidesi ve daha sonra da çocukları için feda etmiş koca yürekli bir kadın...

Hakkında olumsuz bir şey söylemeye dilimiz varmazken 20 yıllık bu hikayede bozulan ruh sağlığını, 'uyandığı' yeni hayatında narsist bir kişilikle karşımıza çıkarıyor gibi görünüyor. Çünkü ilk sezon izlediğimiz Bahar'dan oldukça uzaklaştık ve artık daha bencil, karşısındakini sabote eden, karşısındakinin duygularını çok iyi bildiğini iddia eden ve onlar adına kararlar veren bir Bahar görüyoruz. Haliyle kendi uyanışını sağlarken artık karşısındakileri inciten bu Bahar, ısrarcı bir tavırla da yaptığının doğruluğunu savunmayı sürdürüyor. Bir şekilde travmatize etmeye çalışması herkeste bir şekilde işe yararken, Evren'i nikah masasında terk etmesiyle tökezlemesine yol açtı.

Şu andan itibaren ne izleyeceğiz, Evren Amerika'ya gidecek mi, bu aşk buradan döner mi bilemiyoruz ama Bahar'ın yaptıklarını narsist bir tavırla nitelendirmek olası olmaya başladı. Elbette kimseyle evlenmek, kimse için kendini daha fazla feda etmek ya da kendi inandıklarını kabullendirmek zorunda değil ama başkası adına kararlar vermek ve bencillik Bahar karakterini başka bir noktaya taşımaya başladı bile.

İzleyip görelim bakalım... Belki bizleri başka sürprizler bekliyordur...