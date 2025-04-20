Uyanışını Gururla İzlediğimiz Bahar Aslında Bir Narsist Olabilir mi?
Show TV ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Bahar dizisini büyük bir sevgiyle izliyoruz. İlk sezon 'Uyanmaya Hazır mısın?' adıyla servis edilen Bahar, ikinci sezonunda 'Kalbini Dinlemeye Var mısın?' olarak ekranlarda yer aldı.
İlk sezon 20 senedir mesleğinden uzak ve kendini eşine, çocuklarına adayan bir kadını izlemiştik. Her açıdan bastırılmış olan Bahar, hayatı tehlikeye girdiğinde verdiği değeri göremediği gerçeğiyle yüzleşmişti. Uyanmaya karar veren ve hepimizin gurur duyduğu Bahar, bu sezon bir hayli değişti. Evren'i nikah masasında terk etmesi de bardağı taşıran son damla oldu ve 'Bahar bir narsist olabilir mi?' sorusu akıllarda yer etmeye başladı.
Gelin, Bahar'ı birlikte inceleyelim!
Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla Bahar, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Bahar, narsist olabilir mi?
Hikaye Bahar'ın etrafında dönse de Bahar hep mağdur olan, ezilen kişi olarak görünüyor.
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