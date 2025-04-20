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Verdiği Kilolarla Başka Birine Dönüştü: Survivor Almeda'nın Büyük Değişimi!

Verdiği Kilolarla Başka Birine Dönüştü: Survivor Almeda'nın Büyük Değişimi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.04.2025 - 18:15

Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Sık sık diğer yarışmacılarla tartışmaya giren Almeda, aynı zamanda yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyor. 

Programa katılmasının ardından hayat hikayesiyle herkesi üzen Almeda'nın yarışma öncesinde yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü dikkat çekmişti. Photoshop uyguladığı fotoğraflarıyla konuşulan Almeda, yarışmadaki görünümünün farklı olması sebebiyle eleştirilmişti. Popüler yarışmacı, Survivor'da verdiği kilolarla adeta başka birine dönüştü.

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Survivor 2025: All Star-Ünlüler'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan.

Survivor 2025: All Star-Ünlüler'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan.

Nagihan Karadere'ye benzetilen Almeda, yarışmaya katıldığı günden bu güne en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başarıyor. Diğer yarışmacılarla sık sık tartışma yaşayan Almeda, Survivor'ın özellikle ilk zamanları bu sebeple gündeme geliyordu. 

Yarışmada anlattığı hayat hikayesiyle herkesi gözyaşına boğan Almeda, çocukluğunda çocukluğunda bir akrabası tarafından istismar edildiğini ve şiddet gördüğünü açıklamıştı. Zor bir hayat geçirdiğini anlatmasının ardından izleyenler bu duruma hem öfkelenmiş hem de Almeda'nın yaşadığı zorluklar için üzülmüşlerdi.

Almeda'nın Instagram hesabındaki paylaşımları da çok konuşulmuştu.

Almeda'nın Instagram hesabındaki paylaşımları da çok konuşulmuştu.

Programa katılıp konuşulmaya başlamasının ardından Almeda'nın Instagram hesabı dikkat çekti. Popüler oyuncunun yaptığı paylaşımlardaki farklı görünümü gündem oldu ve yarışmadaki haline hiç benzemediği konuşuldu. Fotoğraflarına yaptığı photoshop'la eleştirilen Almeda, tüm eleştirilerden bir haber yarışmaya devam etti.

Almeda Baylan, Survivor'da verdiği kilolar ve değişimiyle dikkat çekti.

Almeda Baylan, Survivor'da verdiği kilolar ve değişimiyle dikkat çekti.

Survivor'a katıldığı günden bu yana epey kilo veren Almeda'nın değişimi konuşulmaya başladı. Kaç kilo verdiği henüz bilinmese de bu sezon Survivor yarışmacıları arasında en çok kilo veren isim olduğu ortada.

Adeta başka birine dönüşen Almeda'nın değişimini buradan görebilirsiniz:

Adeta başka birine dönüşen Almeda'nın değişimini buradan görebilirsiniz:

Survivor Almeda kaç kilo verdi sorusu merak edilirken, yakın zamanda yarışmacıların geçmiş sezonlarda olduğu gibi tartılacağını tahmin etmek pek de zor değil. Bakalım Almeda toplam kaç kilo vermiş, bekleyip göreceğiz!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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