Verdiği Kilolarla Başka Birine Dönüştü: Survivor Almeda'nın Büyük Değişimi!
Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Sık sık diğer yarışmacılarla tartışmaya giren Almeda, aynı zamanda yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyor.
Programa katılmasının ardından hayat hikayesiyle herkesi üzen Almeda'nın yarışma öncesinde yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü dikkat çekmişti. Photoshop uyguladığı fotoğraflarıyla konuşulan Almeda, yarışmadaki görünümünün farklı olması sebebiyle eleştirilmişti. Popüler yarışmacı, Survivor'da verdiği kilolarla adeta başka birine dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025: All Star-Ünlüler'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almeda'nın Instagram hesabındaki paylaşımları da çok konuşulmuştu.
Almeda Baylan, Survivor'da verdiği kilolar ve değişimiyle dikkat çekti.
Adeta başka birine dönüşen Almeda'nın değişimini buradan görebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın