Verdiği Kilolarla Başka Birine Dönüştü: Survivor Almeda'nın Büyük Değişimi!

Nagihan Karadere'ye benzetilen Almeda, yarışmaya katıldığı günden bu güne en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başarıyor. Diğer yarışmacılarla sık sık tartışma yaşayan Almeda, Survivor'ın özellikle ilk zamanları bu sebeple gündeme geliyordu.

Yarışmada anlattığı hayat hikayesiyle herkesi gözyaşına boğan Almeda, çocukluğunda çocukluğunda bir akrabası tarafından istismar edildiğini ve şiddet gördüğünü açıklamıştı. Zor bir hayat geçirdiğini anlatmasının ardından izleyenler bu duruma hem öfkelenmiş hem de Almeda'nın yaşadığı zorluklar için üzülmüşlerdi.