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Kuruluş Osman Dizisine Çukur'un İkonik Karakterlerinden Biri Dahil Oluyor!

Kuruluş Osman Dizisine Çukur'un İkonik Karakterlerinden Biri Dahil Oluyor!

Atv Kuruluş Osman
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 16:01

Uzun yıllardır Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri her hafta ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı tarihi dizi oyuncu kadrosuyla da sıkça gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman'a Çukur dizisinin sevilen ikonik karakterlerinden bir tanesi dahil oluyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Kuruluş Osman hem güçlü oyuncu kadrosu hem de tarih kokan hikayesiyle gündemdeki yerini koruyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi kadrosundaki hareketlilikle öne çıkıyor.

"Final mi yapacak yoksa yedinci sezonuyla devam mı edecek?" diye merak edilen dizinin kadrosuna veda eden pek çok isim oldu.

"Final mi yapacak yoksa yedinci sezonuyla devam mı edecek?" diye merak edilen dizinin kadrosuna veda eden pek çok isim oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman'nın İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez, Yusuf'u Ali Önsöz diziye veda etmişti.

Bu isimlerin yanı sıra Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik de dizinin genişleyen kadrosuna katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisine bu sefer yeni bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisine bu sefer yeni bir oyuncu dahil oldu.

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Medet' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mustafa Kırantepe, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide Koca beyin (Şahin Çelik) kardeşi 'Yiğit bey' karakterine hayat verecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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