Kuruluş Osman Dizisine Çukur'un İkonik Karakterlerinden Biri Dahil Oluyor!
Uzun yıllardır Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri her hafta ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı tarihi dizi oyuncu kadrosuyla da sıkça gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman'a Çukur dizisinin sevilen ikonik karakterlerinden bir tanesi dahil oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.
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"Final mi yapacak yoksa yedinci sezonuyla devam mı edecek?" diye merak edilen dizinin kadrosuna veda eden pek çok isim oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisine bu sefer yeni bir oyuncu dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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