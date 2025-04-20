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Uzak Şehir'in 'Mine'si Olay Yarattı: Seyirciden Linç Yiyen Mine Kılıç'tan Karakteriyle İlgili Açıklama!

Uzak Şehir'in 'Mine'si Olay Yarattı: Seyirciden Linç Yiyen Mine Kılıç'tan Karakteriyle İlgili Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 13:25

Kanal D ekranlarında reyting üzerine reyting kıran Uzak Şehir sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda. Dizide hamileliğiyle ortalığı birbirine katan 'Mine' CihAl fanları tarafından epey linçlenmişti. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan Kılıç, dizideki karakteri yüzünden 10 yaşındaki yeğenine kadar ulaşıldığını söylemiş ve hukuki işlem başlattığını duyurmuştu. 

Bu sefer de Posta'dan Oya Çınar'la röportaj yapan Mine Kılıç karakteri hakkında konuşurken yaşadıklarına dair detayları da açıkladı. 

Kaynak: Posta / Oya Çınar

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Uzak Şehir uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemine adeta ilaç gibi geldi.

Uzak Şehir uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemine adeta ilaç gibi geldi.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku gibi isimler de yer alıyor. 

İddiasını ilk günlerden ortaya koyan Uzak Şehir her hafta yeni izleyiciler kazanıp reyting rekorları kırıyor.

Cihan ve Alya'nın sonunda yakınlaşmaya başladığı son bölümde ortalık yine bir hayli karıştı. Hamileliğiyle seyirciyi fena kızdıran Mine'ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

Cihan ve Alya'nın sonunda yakınlaşmaya başladığı son bölümde ortalık yine bir hayli karıştı. Hamileliğiyle seyirciyi fena kızdıran Mine'ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

Dizide 'Mine' karakterine hayat veren Mine Kılıç geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklama yapma ihtiyacı hissetmişti. Karakteri yüzünden sosyal medyada linç yiyen Kılıç '0 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız bölüm bittikten sonra. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır' ifadelerini kullanmıştı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

O açıklamadan sonra bir kez daha gündeme gelen Mine Kılıç bu sefer de Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajla ön plana çıktı.

O açıklamadan sonra bir kez daha gündeme gelen Mine Kılıç bu sefer de Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajla ön plana çıktı.

'Dizide tüm karakterlerin hikayesi çok katmanlı işleniyor. Mine de öyle. Ama zor bir hikayesi var. Bu sana oynarken bir yorgunluk veriyor mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Hem de nasıl! Mine çaresizlik sebebiyle kendine bir nevi kötü bir yol seçmiş. Bir kere Türkiye’de kadın olmak başlı başına hepimizin bildiği sorunlardan bir tanesi. Yalnız bir kadın olmak başlı başına zor. İnsanlar dizilerde bile bir kadın karakteri izlerken istiyorlar ki toplumun normlarına uysun, kafalarındaki kadın rolüne uysun. Toplumun standardize ettiği o kalıba uysun… Bunun bile bir ağırlığı oluyor ister istemez.'

Çınar'ın "Mine çünkü kendine aşık olmayan ve başkasıyla evli olan bir adama aşık…" demesi üzerine konuşan Kılıç açıklamasıyla hayli dikkat çekti:

Çınar'ın "Mine çünkü kendine aşık olmayan ve başkasıyla evli olan bir adama aşık…" demesi üzerine konuşan Kılıç açıklamasıyla hayli dikkat çekti:

'Evet ve inan izleyiciler bunu gerçek gibi algılıyor. Kendisine gelecek vadeden bir adam değil karşısındaki ve ona rağmen Mine onun için bunları yapıyor… Oyuna bir-sıfır yenik başlamış gibi düşün. Daha da ilginci özellikle kadınların gözünde bu böyle. Özellikle kadınlar buna korkunç mesafeli yaklaştılar. “Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişki yaşamaya gönüllü olursun?” diye. Instagram yorumlarını bir görsen, ne annem kaldı ne babam!'

Sosyal medya linçinden epey nasibini aldın galiba bu süreçte?

'Seyircinin kendini bu kadar kaptırdığı başka bir iş görmedim. Başka bir oyuncu arkadaşımın da başına geldiğini görmedim. Başta hiç etkilenmiyordum. Sonra işler kızıştıkça Mine’nin hastalıklı hali işlenmeye başladıkça seyircinin tepkisi de daha arttı.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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