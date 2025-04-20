Uzak Şehir'in 'Mine'si Olay Yarattı: Seyirciden Linç Yiyen Mine Kılıç'tan Karakteriyle İlgili Açıklama!
Kanal D ekranlarında reyting üzerine reyting kıran Uzak Şehir sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda. Dizide hamileliğiyle ortalığı birbirine katan 'Mine' CihAl fanları tarafından epey linçlenmişti. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan Kılıç, dizideki karakteri yüzünden 10 yaşındaki yeğenine kadar ulaşıldığını söylemiş ve hukuki işlem başlattığını duyurmuştu.
Bu sefer de Posta'dan Oya Çınar'la röportaj yapan Mine Kılıç karakteri hakkında konuşurken yaşadıklarına dair detayları da açıkladı.
Kaynak: Posta / Oya Çınar
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Uzak Şehir uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemine adeta ilaç gibi geldi.
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Cihan ve Alya'nın sonunda yakınlaşmaya başladığı son bölümde ortalık yine bir hayli karıştı. Hamileliğiyle seyirciyi fena kızdıran Mine'ye karşı büyük bir tepki gösterildi.
O açıklamadan sonra bir kez daha gündeme gelen Mine Kılıç bu sefer de Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajla ön plana çıktı.
Çınar'ın "Mine çünkü kendine aşık olmayan ve başkasıyla evli olan bir adama aşık…" demesi üzerine konuşan Kılıç açıklamasıyla hayli dikkat çekti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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