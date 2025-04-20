Uzak Şehir'in 'Mine'si Olay Yarattı: Seyirciden Linç Yiyen Mine Kılıç'tan Karakteriyle İlgili Açıklama!

'Evet ve inan izleyiciler bunu gerçek gibi algılıyor. Kendisine gelecek vadeden bir adam değil karşısındaki ve ona rağmen Mine onun için bunları yapıyor… Oyuna bir-sıfır yenik başlamış gibi düşün. Daha da ilginci özellikle kadınların gözünde bu böyle. Özellikle kadınlar buna korkunç mesafeli yaklaştılar. “Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişki yaşamaya gönüllü olursun?” diye. Instagram yorumlarını bir görsen, ne annem kaldı ne babam!'

Sosyal medya linçinden epey nasibini aldın galiba bu süreçte?

'Seyircinin kendini bu kadar kaptırdığı başka bir iş görmedim. Başka bir oyuncu arkadaşımın da başına geldiğini görmedim. Başta hiç etkilenmiyordum. Sonra işler kızıştıkça Mine’nin hastalıklı hali işlenmeye başladıkça seyircinin tepkisi de daha arttı.'