Bir Set Çalışanı Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışmasıyla İlgili Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!
İzleyicilerin yoğun bir ilgiyle izlediği programlar hakkında bazen bilinmeyen detaylar ortaya çıkabiliyor. Set çalışanı Yener Yalçın, sosyal medya hesabından 'Ben Bilmem Eşim Bilir' yarışmasıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Programdaki evli çiftlerin büyük kısmının gerçekte evli olmadığını belirten Yalçın programa ajanslardan oyuncuların katıldığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir büyük bir kitle tarafından sevilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Set çalışanı ve TikTok fenomeni olan Yener Yalçın'a Ben Bilmem Eşim Bilir programındaki çiftlerin gerçekten evli olup olmadığı soruldu.
Yener Yalçın'ın o açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın