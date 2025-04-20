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Bir Set Çalışanı Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışmasıyla İlgili Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!

Bir Set Çalışanı Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışmasıyla İlgili Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 12:43

İzleyicilerin yoğun bir ilgiyle izlediği programlar hakkında bazen bilinmeyen detaylar ortaya çıkabiliyor. Set çalışanı Yener Yalçın, sosyal medya hesabından 'Ben Bilmem Eşim Bilir' yarışmasıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Programdaki evli çiftlerin büyük kısmının gerçekte evli olmadığını belirten Yalçın programa ajanslardan oyuncuların katıldığını belirtti.

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Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir büyük bir kitle tarafından sevilmişti.

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir büyük bir kitle tarafından sevilmişti.

İlker Ayrık, Ufuk Özkan gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği eğlenceli yarışma izleyenleri epey güldürüyordu. Evli, nişanlı ya da sevgili olan çiftleri katıldığı yarışmada oyunlar bir bir geçilmeye çalışılıyordu. İddialarını tutturup finale giden yarışmayı kazanan çiftler büyük ödül olan arabayı kazanıyordu.

Set çalışanı ve TikTok fenomeni olan Yener Yalçın'a Ben Bilmem Eşim Bilir programındaki çiftlerin gerçekten evli olup olmadığı soruldu.

Set çalışanı ve TikTok fenomeni olan Yener Yalçın'a Ben Bilmem Eşim Bilir programındaki çiftlerin gerçekten evli olup olmadığı soruldu.

Programa dair az bilinen ve bilinmeyen detaylara değinen Yalçın, yarışmadaki çiftlerin büyük kısmının evli olmadığını belirtti. Hatta yarışmada yer alan çiftlerin kimilerinin akraba olduğunu söylerken kimilerinin de ajanstan alınan oyuncular olduğunu açıkladı.

Yener Yalçın'ın o açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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