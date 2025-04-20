Burcu Kıratlı "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Sessiz Kaldığı İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!
Burcu Kıratlı yaptığı her paylaşım ve açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Kıratlı bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programının konuğu oldu.
Pek çok ünlü konuk gibi “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Burcu Kıratlı'nın pas geçtiği oyuncular da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Burcu Kıratlı son dönemlerin en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.
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Ünlü oyuncu hem çalkantılı aşk hayatıyla hem de kariyeriyle sıkça gündemdeki yerini aldı.
Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Burcu Kıratlı bu sefer de bambaşka bir konuyla ön plana çıktı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz;
Kullanıcılardan gelen yorumları da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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