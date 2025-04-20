Burcu Kıratlı "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Sessiz Kaldığı İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!

Burcu Kıratlı yaptığı her paylaşım ve açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Kıratlı bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programının konuğu oldu.

Pek çok ünlü konuk gibi “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Burcu Kıratlı'nın pas geçtiği oyuncular da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.