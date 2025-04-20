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Burcu Kıratlı "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Sessiz Kaldığı İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!

Burcu Kıratlı "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Sessiz Kaldığı İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 10:58

Burcu Kıratlı yaptığı her paylaşım ve açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Kıratlı bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programının konuğu oldu. 

Pek çok ünlü konuk gibi “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Burcu Kıratlı'nın pas geçtiği oyuncular da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Burcu Kıratlı son dönemlerin en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.

Burcu Kıratlı son dönemlerin en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.

İlk olarak 2010-2012 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elde Var Hayat dizisiyle karşımıza çıkan Kıratlı, daha sonra Diriliş Ertuğrul'da 'Gökçe Hatun' karakterine hayat vermişti. 

 2016-2018'da Atv'de ekranlara gelen Aşk ve Mavi dizisiyle de ilk kez başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçmişti. Kendisini televizyonda en son 4. bölümde final yapan Yıldızlar Bana Uzak dizisiyle izlemiştik. Kıratlı şimdilerde Aşk Sokakta adlı sinema filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

Ünlü oyuncu hem çalkantılı aşk hayatıyla hem de kariyeriyle sıkça gündemdeki yerini aldı.

Ünlü oyuncu hem çalkantılı aşk hayatıyla hem de kariyeriyle sıkça gündemdeki yerini aldı.

Kıratlı, 1 Ocak 2019'de Amsterdam'da şarkıcı Sinan Akçıl'la evlenmişti. O dönem magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ikilinin evliliği yalnızca 9 ay sürmüştü. Nikah masasına oturmalarından birkaç ay sonra ani bir kararla boşanmaya karar veren çiftin ayrılık nedenin de kıskançlık krizleri olduğu öne sürülmüştü. Güzel oyuncu 'aşk defteri hayli kabarık' olarak değerlendiren Sinan Akçıl'ın evlendiği tek kadın olmuştu. 

Ayrıldıktan sonra yalnızca 20 gün uzak kalmayı başarabilen çift boşandıktan bir süre sonra yeniden bir araya gelip, 2021'in Şubat ayında ikinci kez evlenmişti. Popüler ikilinin bu evlilikleri de 15 ay sonunda boşanmayla bitmişti.

Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Burcu Kıratlı bu sefer de bambaşka bir konuyla ön plana çıktı.

Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Burcu Kıratlı bu sefer de bambaşka bir konuyla ön plana çıktı.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'deki programının son konuğu olan Burcu Kıratlı, kendisinden önceki ünlü konuklar gibi “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı. 

Burcu Kıratlı, isimleri Demet Evgar'da durdururken pas geçtiği isimler kullanıcıları ikiye böldü.

O anları da buradan izleyebilirsiniz;

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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