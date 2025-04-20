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Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Bir Yarışmacıyı Eski Sevgilisinin Şimdiki Eşine Benzetmesine Yorum Yağdı!

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Bir Yarışmacıyı Eski Sevgilisinin Şimdiki Eşine Benzetmesine Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 09:21

Seyircinin büyük bir kesimi tarafından yayından kaldırıldığı düşünülen O Ses Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan programda dikkat çeken anlar yaşandı. Jüri üyelerinden Hadise, bir yarışmacıyı eski sevgilisinin şu anki eşine benzetince olanlar oldu. Yapılan benzetmeyi duyan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tepki gösterirken bir kısmı da bu durumu normal karşıladı. 

Gelin detayları birlikte görelim...

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Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı iki haftadır ekranlara gelmiyordu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı iki haftadır ekranlara gelmiyordu.

Jüri üyeliğini Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı popüler yarışmanın iki cumartesi akşamı üst üste yayınlanmaması da 'O Ses Türkiye yayından mı kaldırıldı?' iddialarını doğurmuştu. 

Ancak geçtiğimiz günlerde bir fragmanı yayınlanan O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından dün ilk kez ekranlara geldi.

Büyük bir ilgiyle izlenen bölüme damga vuran anlardan birine de Hadise imza attı.

Büyük bir ilgiyle izlenen bölüme damga vuran anlardan birine de Hadise imza attı.

Yarışmanın olmazsa olmaz jüri üyelerinden biri haline gelen Hadise sahneye çıkıp yeteneğini gösteren bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti. Yarışmacıya 'Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim, Pınar Deniz'i andırıyorsun' diyen Hadise bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu elbette.

Aranızda belki konuyu bilmeyenler olabilir, hemen kısa bir özet de geçelim...

Aranızda belki konuyu bilmeyenler olabilir, hemen kısa bir özet de geçelim...

Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz aşklarıyla 2020 yılına damga vuran isimlerden olmuştu. O dönemler evlilik kararı aldıkları konuşulan ünlü çift 10 ay süren birlikteliklerinin ardından ayrılmıştı. Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi hem aşkları hem de ayrılıklarıyla uzun süre gündemde kalmışlardı. 

Öte yandan Kaan Yıldırım, uzun süredir dillere destan bir aşk yaşadığı oyuncu Pınar Deniz'le 17 Eylül 2024 tarihinde Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu çiftimiz 1 Nisan günü de oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak anne ve baba olma duygusunu tattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz;

Hadise'nin yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetmesi de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü...

Hadise'nin yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetmesi de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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