Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Bir Yarışmacıyı Eski Sevgilisinin Şimdiki Eşine Benzetmesine Yorum Yağdı!

Jüri üyeliğini Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı popüler yarışmanın iki cumartesi akşamı üst üste yayınlanmaması da 'O Ses Türkiye yayından mı kaldırıldı?' iddialarını doğurmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde bir fragmanı yayınlanan O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından dün ilk kez ekranlara geldi.