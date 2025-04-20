Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Bir Yarışmacıyı Eski Sevgilisinin Şimdiki Eşine Benzetmesine Yorum Yağdı!
Seyircinin büyük bir kesimi tarafından yayından kaldırıldığı düşünülen O Ses Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan programda dikkat çeken anlar yaşandı. Jüri üyelerinden Hadise, bir yarışmacıyı eski sevgilisinin şu anki eşine benzetince olanlar oldu. Yapılan benzetmeyi duyan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tepki gösterirken bir kısmı da bu durumu normal karşıladı.
Gelin detayları birlikte görelim...
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Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı iki haftadır ekranlara gelmiyordu.
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Büyük bir ilgiyle izlenen bölüme damga vuran anlardan birine de Hadise imza attı.
Aranızda belki konuyu bilmeyenler olabilir, hemen kısa bir özet de geçelim...
O anları buradan izleyebilirsiniz;
Hadise'nin yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetmesi de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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