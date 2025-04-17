Boykot Çağrısı Yüzünden Ceza Alıp Yurt Dışına Gidemeyen Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan Sanatçılardan Destek!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra alevlenen boykot çağrılarına destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncuya yurt dışı çıkış yasağı da verilmişti.
Sabah saatlerinde yasak için yaptıkları itirazın reddedildiğini açıklayan Üzümoğlu, Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidemediğini de söyledi. Pek çok kişinin arka çıktığı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan sanatçılar ve Yunanistan Oyuncu Sendikası'ndan destek yağdı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan tüketim boykotları kısa sürede büyüdü.
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Serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımında "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" diyen Üzümoğlu, sabah saatlerinde yurt dışı çıkış yasağına yaptıkları itiraz reddedildiğini açıkladı.
Tiyatro sahnesine gidemeyen ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.
Üzümoğlu, Instagram hesabından kendisine gelen destek mesajlarını tek tek paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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