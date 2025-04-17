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Boykot Çağrısı Yüzünden Ceza Alıp Yurt Dışına Gidemeyen Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan Sanatçılardan Destek!

Boykot Çağrısı Yüzünden Ceza Alıp Yurt Dışına Gidemeyen Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan Sanatçılardan Destek!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.04.2025 - 21:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra alevlenen boykot çağrılarına destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncuya yurt dışı çıkış yasağı da verilmişti.

Sabah saatlerinde yasak için yaptıkları itirazın reddedildiğini açıklayan Üzümoğlu, Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidemediğini de söyledi. Pek çok kişinin arka çıktığı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan sanatçılar ve Yunanistan Oyuncu Sendikası'ndan destek yağdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan tüketim boykotları kısa sürede büyüdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan tüketim boykotları kısa sürede büyüdü.

Pek oyuncu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesi sonrası büyüyen tüketimi durdurma çağrılarına destek verdi. Bu isimlerden biri de Şakir Paşa Ailesi'nde 'Cevat' karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. 

Ünlü oyuncu içinde olduğu 11 kişiyle paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Üzümoğlu adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı da verilmişti.

Serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımında "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" diyen Üzümoğlu, sabah saatlerinde yurt dışı çıkış yasağına yaptıkları itiraz reddedildiğini açıkladı.

Serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımında "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" diyen Üzümoğlu, sabah saatlerinde yurt dışı çıkış yasağına yaptıkları itiraz reddedildiğini açıkladı.

X hesabından yaptığı paylaşımında 'Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?' ifadelerini kullandı.

Tiyatro sahnesine gidemeyen ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Tiyatro sahnesine gidemeyen ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Hem Türk hem de yabancılarda destek yağmuruna destek tutulan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan sanatçılardan, Yunanistan Oyuncular Sendikası'ndan ve Yunanistan'daki oyunun sergileneceği tiyatrodan destek mesajları yağdı.

Üzümoğlu, Instagram hesabından kendisine gelen destek mesajlarını tek tek paylaştı.

Üzümoğlu, Instagram hesabından kendisine gelen destek mesajlarını tek tek paylaştı.

Yunanistan'daki tiyatronun paylaşımda Cem Yiğit Üzümoğlu'nun rol aldığı 'Köpekler' oyununa katılamayacağından dolayı yerine aktör Mihalis Petidis'in geldiği açıklandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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