Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Boykot Paylaşımı Sebebiyle Ceza Alan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek Verdi
Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve boykot çağrısı sebebiyle gözaltına alınmıştı. Üzümoğlu, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmasının ardından Yunanistan'da oynadığı tiyatro oyununa katılamayacağını açıkladı. Ünlü oyuncuya ilk destek Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan geldi.
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Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınmıştı.
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Ünlü oyuncu, yurt dışı yasağı sebebiyle Yunanistan'daki tiyatro oyununda rol alamadığını açıkladı.
Ünlü oyuncuya ilk destek Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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