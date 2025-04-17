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Geçen Yılki Kavga Diskalifiyeyle Sonuçlanmıştı: Survivor'da Sema ve Pınar Arasındaki Düşmanlık Son mu Buldu?

Geçen Yılki Kavga Diskalifiyeyle Sonuçlanmıştı: Survivor'da Sema ve Pınar Arasındaki Düşmanlık Son mu Buldu?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.04.2025 - 11:34

Survivor'da yarışan milli atletlerimiz Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz sezon diskalifiyeyle sonuçlanmıştı. Her fırsatta birbirlerini sevmediklerinden bahseden ikili geçen sezon kavga etmiş, kavga sonucu Sema diskalifiye edilmişti. Bu sezona da oldukça tepkili başlayan Sema ve Pınar'ın yarışmadaki davranışları izleyicinin dikkatinden kaçmadı. İkili arasındaki destek ve temas 'buzlar eriyor' diye düşündürdü.

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Survivor'da Sema, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesinin ardından diskalifiye edilmişti.

Survivor'da Sema, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesinin ardından diskalifiye edilmişti.

2012 Olimpiyatlarından bu yana anlaşmazlıkları süren Pınar ve Sema, geçtiğimiz sezon büyük bir tartışma yaşamıştı. Pınar'ın'Lohusa kadın gibisin, yaşlı teyze, yük oldun ekibe' gibi sözleri tartışmanın fitilini ateşlemiş, Sema'nın Pınar'a vurması da diskalifiye edilmesine yol açmıştı.

İkili arasındaki anlaşmazlığın sebebini burada açıklamıştık:

Bu sezona da tartışmayla başlayan ikilinin arasındaki buzların eridiği konuşuluyor.

Bu sezona da tartışmayla başlayan ikilinin arasındaki buzların eridiği konuşuluyor.

Bunun sebebi de yarışmada Sema sakatlandığında Pınar'ın onun için endişelenmesi... Hatta bu olayın ardından da Sema, Pınar'a karşı oynadığı oyunu kazanmasının ardından daha önce olduğu gibi büyük sevinçler göstermek yerine Pınar'a selam verdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz. Ne dersiniz, bunca yıllık düşmanlık son buluyor olabilir mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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pikasevde

ağzım açık kaldı yoksa bunların kavgasıda bir oyunmuydu halbuki semaya çok üzülmüştüm pınara semadan dolayı sövüyordum hep