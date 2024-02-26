Survivor'da Sema ve Pınar'ın Ezelden Beri Süren Kavgasının Gerçek Nedenini Açıklıyoruz!
Survivor'da Sema ve Pınar'ın Ezelden Beri Süren Kavgasının Gerçek Nedenini Açıklıyoruz!
Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Sema yarışmaya dahil olur olmaz Pınar sözleriyle kışkırtmaya başladı ve sonunda büyük bir kavgaya dönüşen bu laf sokmalar Sema'nın diskalifiye olmasına neden oldu. Peki bu nefretin gerçek nedeni ne? Açıklıyoruz!
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Survivor All Star her ne kadar tartışması bol bir sezon olsa da son yılların en büyük kavgası Sema ve Pınar arasında yaşandı.
Yarışmaya sonradan dahil olan Sema'ya sarfettiği sözlerle tepki çeken Pınar, tartışmanın fitilini ateşlemiş görünüyordu.
Fakat belli ki aralarındaki husumet yarışmayla başlamamıştı. Peki ama bu düşmanlığın gerçek nedeni neydi?
Pınar ve Sema 2023 olimpiyatlarında 4x400 metrede birlikte yarışmalarına rağmen belli ki birbirlerinden pek hoşlanmıyorlar.
Pınar'ın "benim sayemde olimpiyatlara katıldın" sözleri ve Merve Aydın'ın iddiasına göre olimpiyatlarda Pınar'ın antrenörlerine "Sema yarışırsa ben yarışmam" demesi ve bu durumun Sema tarafından öğrenilmesi nefretlerini güçlendirmiş.
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Ayrıca yarışmaya katıldığı andan itibaren Pınar'ın Sema'ya sarf ettiği "lohusa kadın gibisin, yaşlı teyze, yük oldun ekibe" gibi sözler olayı çığırından çıkarmış.
Fakat Pınar'ın Sema'ya neden bu kadar takıldığı konusunu henüz bilmiyoruz. Detayları takip edeceğiz...
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