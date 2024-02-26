Survivor'da Sema ve Pınar'ın Ezelden Beri Süren Kavgasının Gerçek Nedenini Açıklıyoruz!

Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Sema yarışmaya dahil olur olmaz Pınar sözleriyle kışkırtmaya başladı ve sonunda büyük bir kavgaya dönüşen bu laf sokmalar Sema'nın diskalifiye olmasına neden oldu. Peki bu nefretin gerçek nedeni ne? Açıklıyoruz!