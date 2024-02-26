Survivor'a mı Geliyor? Sakatlandıktan Sonra Adaya Veda Eden Turabi'den Kesin Cevap
Survivor'a mı Geliyor? Sakatlandıktan Sonra Adaya Veda Eden Turabi'den Kesin Cevap
Kaynak: https://www.mynet.com/turabi-geri-don...
Yaşadığı sakatlıktan sonra Survivor'a veda etmek zorunda kalan Turabi, adaya geri döneceği hakkında çıkan iddialara kesin cevap verdi. Detaylar...👇
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Survivor 2024 All Star, yarışmacıları ve yaşanan olaylarıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Program başladığında şüphesiz en iddialı yarışmacılardan bir tanesi Turabi'ydi.
Ancak Turabi yaşadığı sakatlıktan dolayı adaya veda etmek zorunda kaldı ve Turabi'nin yoğun bakıma kaldırıldığı açıklanmıştı.
Turabi, adadan ayrılırken "Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" dese de geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda hevesinin kursağında kaldığını söyledi.
Turabi, son paylaşımıyla ise adaya döneceğine dair çıkan söylentilere cevap verdi ve 'hayata döneceğim' dedi.👇
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Siz Turabi'nin sözleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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