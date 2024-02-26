Acun Ilıcalı'nın Ronaldinho'yu Survivor'a Getirmek İçin Ödediği Para Ortaya Çıktı!
Acun Ilıcalı'nın Ronaldinho'yu Survivor'a Getirmek İçin Ödediği Para Ortaya Çıktı!
Acun Ilıcalı'nın ayak voleybolu oynaması için Survivor'a getirdiği dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'ya ödediği para ortaya çıktı.
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Survivor All Star, gerek yarışmacıların gerilim dolu tartışmaları gerekse oyunlardaki heyecanla haftalardır gündem olmaya devam ediyor.
Yayınlandığı tarihten itibaren ödülleri ve adaya getirdiği konuklarla da çok konuşulan Survivor, yine program tarihine damga vuracak bir isimle karşımıza çıktı.
Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını ve futbol efsanesi Ronaldinho'yu Survivor'a getirdi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ve Yasin'le ayak voleybolu oynayan Ronaldinho ortalığı adeta ayağa kaldırdı.
Survivor'da esen Ronaldinho rüzgarının ardından ise ünlü futbolcunun programa konuk olmak için aldığı ücretle ilgili iddialar ortaya atıldı.
Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı yıldızı programa getirmek için 150 bin dolar para ödediği iddia edildi.
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