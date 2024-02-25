Milyoner'de "Neil Armstrong Kimdir?" Sorusuna Cevap Veremeyen Yarışmacı Ortalığı Fena Karıştırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de hemen her hafta izleyiciyi şaşırtan bir yarışmacı oluyor. Bu kez Neil Armstrong sorusu yarışmacının kafasını fazlasıyla karıştırdı. Kim olduğu sorulan ünlü astronotla ilgili önce yüzde 50 joker hakkını kullanan ve ardından soruya yanlış yanıt veren yarışmacı sosyal medyanın diline düştü!