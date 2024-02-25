Milyoner'de "Neil Armstrong Kimdir?" Sorusuna Cevap Veremeyen Yarışmacı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Milyoner'de "Neil Armstrong Kimdir?" Sorusuna Cevap Veremeyen Yarışmacı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Kim Milyoner Olmak İster'de hemen her hafta izleyiciyi şaşırtan bir yarışmacı oluyor. Bu kez Neil Armstrong sorusu yarışmacının kafasını fazlasıyla karıştırdı. Kim olduğu sorulan ünlü astronotla ilgili önce yüzde 50 joker hakkını kullanan ve ardından soruya yanlış yanıt veren yarışmacı sosyal medyanın diline düştü!
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TV ekranlarının en sevilen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Sorular kimi zaman fazlasıyla zorlayıcı olsa da kimi zaman da yarışmacıların kolay sorularda zorlanması sosyal medyada gündem oluyor.
Programın son bölümünde bir yarışmacıya "Neil Armstrong kimdir?" diye soruldu.
Yüzde 50 joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı, kalan iki şık arasında da yanlış olan cevap şıkkını son kararı olarak bildirdi.
O anları burada izleyebilirsiniz:
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Sorunun yanlış cevaplanmasına sosyal medyadan yorum yağdı:
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Ta burdan terlik atasım geldi. Mağarandan hiç mi çıkmadınn?
Fakirrrrrrrr.
Yav bacım hiç mi duymadın araştırmadın bu adam kimdir diye
Büyük ayıp git utan gel şu köşede