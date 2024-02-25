Survivor'da Nagihan'ın Dip Boyası Yapılmış Saçları İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Günlük kaos, kavga, eleştiri ve arkadan konuşma kotasını tek başına üstlenen Survivor All Star, bu kez Nagihan'ın saçlarıyla gündeme geldi. Sarı saçlarında dipleri geldiği görünen Nagihan'ın birkaç gün sonraki bölümde dip boyası yaptırarak beyazlarından ve koyu saçlarından kurtulması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.