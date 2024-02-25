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Survivor'da Nagihan'ın Dip Boyası Yapılmış Saçları İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Survivor'da Nagihan'ın Dip Boyası Yapılmış Saçları İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
25.02.2024 - 18:48

Günlük kaos, kavga, eleştiri ve arkadan konuşma kotasını tek başına üstlenen Survivor All Star, bu kez Nagihan'ın saçlarıyla gündeme geldi. Sarı saçlarında dipleri geldiği görünen Nagihan'ın birkaç gün sonraki bölümde dip boyası yaptırarak beyazlarından ve koyu saçlarından kurtulması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

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Son yılların en kaoslu ve en çok tartışma dolu sezonunu yaşayan Survivor All Star'da gündem hiç boş kalmıyor.

Son yılların en kaoslu ve en çok tartışma dolu sezonunu yaşayan Survivor All Star'da gündem hiç boş kalmıyor.

Kavgalar, temaslar, cezalar, yarışmayı bırakmak istemeler havada uçuşurken geçen sezonlardaki gibi yarışmacıların aç kalmaması da izleyicinin tepkisini çeken konulardan biri oluyor.

Kavgalar, temaslar, cezalar, yarışmayı bırakmak istemeler havada uçuşurken geçen sezonlardaki gibi yarışmacıların aç kalmaması da izleyicinin tepkisini çeken konulardan biri oluyor.

Acun Ilıcalı da yarışmacılara yemek yardımında bulundukları iddia etti ama belli ki başka yardımlar da söz konusu.

Acun Ilıcalı da yarışmacılara yemek yardımında bulundukları iddia etti ama belli ki başka yardımlar da söz konusu.

Mesela Nefise'nin sigara içtiğine dair bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Bu kez de Nagihan'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Birkaç gün önce dipleri gelmiş görünen Nagihan'ın saçlarındaki değişim izleyicinin dikkatini çekti.

Bu kez de Nagihan'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Birkaç gün önce dipleri gelmiş görünen Nagihan'ın saçlarındaki değişim izleyicinin dikkatini çekti.

Çünkü saçları son fragmanda birden böyle görünmeye başladı! Arada bariz bir fark var, belli ki dip boyası yapılmış ve bu durum da izleyicinin dikkatinden kaçmamış.

Çünkü saçları son fragmanda birden böyle görünmeye başladı! Arada bariz bir fark var, belli ki dip boyası yapılmış ve bu durum da izleyicinin dikkatinden kaçmamış.
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Tepkiler de gecikmedi haliyle...

Tepkiler de gecikmedi haliyle...
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Erkan Şahin

SÜR vivor işte şaşılacak ne var

Sedef Bugdayci

Yarışma 2020 den sonra gerçekliğini yitirdi

darria

Bunları takip eden kesime az bile. Sür eşeklerini, ye paranı Acun Abi. Nasıl olsa önlerine ne koysan da izliyorlar.