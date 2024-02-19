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Survivor'da Nefise'nin Bir Şeyi Elinde Saklayarak Kameralardan Kaçması İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Survivor'da Nefise'nin Bir Şeyi Elinde Saklayarak Kameralardan Kaçması İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
19.02.2024 - 20:55

Survivor All Star'da çoğunlukla tartışmalar ve sakatlanmalar gündem oluyor. Ancak bu kez ekranlara yansıyan ve izleyicinin gözünden kaçmayan bir detay herkesi şaşırttı. Nefise'nin elinde tuttuğu bir şeyi kameralardan saklaması 'gizlice yemek mi yiyorlar?' düşüncesini akıllara getirdi.

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Survivor'da hemen her bölümde en az bir olay meydana geliyor. Yayınlanan son bölümde de 3 büyük kavga yaşanmış, Pınar'ın Sema'ya sarfettiği sözler bölüme damgasını vurmuştu.

Survivor'da hemen her bölümde en az bir olay meydana geliyor. Yayınlanan son bölümde de 3 büyük kavga yaşanmış, Pınar'ın Sema'ya sarfettiği sözler bölüme damgasını vurmuştu.

Detayları burada paylaşmıştık:

Kavga sırasındaki bu görüntülerde izleyicinin gözüne bambaşka bir şey takıldı.

Görüntülerde Nefise'nin elinde bir şey sakladığı ve kameralardan kaçtığı görülüyor.

Görüntülerde Nefise'nin elinde bir şey sakladığı ve kameralardan kaçtığı görülüyor.

Elinde bir şey sakladığına dair pek çok yorum yapıldı.

Elinde bir şey sakladığına dair pek çok yorum yapıldı.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Sizce bir şey saklıyor mu? Saklıyorsa ne saklıyor? Yorumlarda buluşalım!

Sizce bir şey saklıyor mu? Saklıyorsa ne saklıyor? Yorumlarda buluşalım!

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