Survivor'da Nefise'nin Bir Şeyi Elinde Saklayarak Kameralardan Kaçması İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Survivor All Star'da çoğunlukla tartışmalar ve sakatlanmalar gündem oluyor. Ancak bu kez ekranlara yansıyan ve izleyicinin gözünden kaçmayan bir detay herkesi şaşırttı. Nefise'nin elinde tuttuğu bir şeyi kameralardan saklaması 'gizlice yemek mi yiyorlar?' düşüncesini akıllara getirdi.