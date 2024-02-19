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Kızılcık Şerbeti'nde Çiftlerin Sürekli Değişmesini "Reyting Çözümü" Diye Ele Alan Video Herkesi Güldürdü

Kızılcık Şerbeti'nde Çiftlerin Sürekli Değişmesini "Reyting Çözümü" Diye Ele Alan Video Herkesi Güldürdü

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
19.02.2024 - 19:46

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde sık sık çiftler yer değiştirmeye başladı. İzleyicinin dikkatinden kaçmayan ve eleştirilen bu durumu bir kullanıcı esprili bir dille ele aldı. 'Reytinglere yönetmen çözümü' diye yapılan video herkesi güldürdü.

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Kızılcık Şerbeti'nde son haftalarda çiftler sık sık değişiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde son haftalarda çiftler sık sık değişiyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kıvılcım ve Ömer ayrılmış, Ömer Görkem ile birlikte olmuş, Kıvılcım Ertuğrul ile takılmış, Fatih ve Doğa önce birleşmiş sonra yeniden ayrılmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kıvılcım ve Ömer ayrılmış, Ömer Görkem ile birlikte olmuş, Kıvılcım Ertuğrul ile takılmış, Fatih ve Doğa önce birleşmiş sonra yeniden ayrılmıştı.

Alev ve Apo'yu unutmadık tabii...

Sonra birden gezegenler hizalanmış olacak ki Fatih ve Doğa'nın ayrılmasıyla son hafta Kıvılcım ve Ömer barıştı, Ertuğrul ve Alev shiplendi, Fatih ve annesi Pembe Görkem'e görücü gitti, Doğa yine yalnız tabii.

Sonra birden gezegenler hizalanmış olacak ki Fatih ve Doğa'nın ayrılmasıyla son hafta Kıvılcım ve Ömer barıştı, Ertuğrul ve Alev shiplendi, Fatih ve annesi Pembe Görkem'e görücü gitti, Doğa yine yalnız tabii.

Bir kullanıcı bu durumu esprili bir şekilde ele alarak "reytinglere yönetmen çözümü" diye video yaptı.

Video, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Video, izleyenleri kahkahaya boğdu.
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com
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