Kızılcık Şerbeti'nde Çiftlerin Sürekli Değişmesini "Reyting Çözümü" Diye Ele Alan Video Herkesi Güldürdü

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde sık sık çiftler yer değiştirmeye başladı. İzleyicinin dikkatinden kaçmayan ve eleştirilen bu durumu bir kullanıcı esprili bir dille ele aldı. 'Reytinglere yönetmen çözümü' diye yapılan video herkesi güldürdü.