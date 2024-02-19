Söylemezsem Olmaz'ı Sunan Hande Sarıoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: 'Benimle Uğraşanın Çocuğu Olmaz'

'Fatih Altaylı şimdi Youtube'da! Ay öldürecek beni gerçekten bak benimle uğraşanın çocuğu olmaz. Sibel Can'ın hep söylediği var ya ahımı almayacaksın muhabbeti aynen öyle. Ne oldu koskoca Fatih Altaylı bütün televizyon programlarını yapan isim şimdi Youtube'da program yapıyor. Zamanında Youtube yapıldığı zaman ben de Youtube'da program yapmak istediğimde malum kanaldayken o zaman beni engellemişlerdi. Kanal'da kalacaksın demişlerdi. Kendi diliyle kötülediği mecrada şimdi program yapıyor. İyi programlar yapıyor, çokta izleniyor. Beni yeter ki programına davet etsin, ben hep onunla yüzleşmek istedim.'