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Söylemezsem Olmaz'ı Sunan Hande Sarıoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: 'Benimle Uğraşanın Çocuğu Olmaz'

Söylemezsem Olmaz'ı Sunan Hande Sarıoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: 'Benimle Uğraşanın Çocuğu Olmaz'

Fatih Altaylı Habertürk
Arya
Arya - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 15:58

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Beyaz Tv ekranlarından yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları değişti. Daha önce Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın sunduğu programı şimdi Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik sunuyor.

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Söylemezsem Olmaz'da ilk programına çıkan Hande Sarıoğlu, oryantal dans yaptığı için Habertürk'ten kovulduğu zaman kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı'ya fena yüklendi.

Söylemezsem Olmaz'da ilk programına çıkan Hande Sarıoğlu, oryantal dans yaptığı için Habertürk'ten kovulduğu zaman kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı'ya fena yüklendi.

Sarıoğlu, Habertürk'deyken YouTube'a geçmek istediğinde Habertürk tarafından engellendiğini ve o zaman Fatih Altaylı'nın YouTube'u kötülediğini belirtti.

Sarıoğlu, Habertürk'deyken YouTube'a geçmek istediğinde Habertürk tarafından engellendiğini ve o zaman Fatih Altaylı'nın YouTube'u kötülediğini belirtti.

Habertürk'ten ayrılarak YouTube'da program yapmaya başlayan Fatih Altaylı'ya yüklenen Hande Sarıoğlu, 'O da şimdi YouTube'da. Benimle uğraşanın çocuğu olmaz. Bana bulaşmayacaksın gerçekten. Ne oldu? Koskoca Fatih Altaylı televizyonların bütün her gününde programlarını yapan isim şimdi YouTube'da program yapıyor' dedi.

Habertürk'ten ayrılarak YouTube'da program yapmaya başlayan Fatih Altaylı'ya yüklenen Hande Sarıoğlu, 'O da şimdi YouTube'da. Benimle uğraşanın çocuğu olmaz. Bana bulaşmayacaksın gerçekten. Ne oldu? Koskoca Fatih Altaylı televizyonların bütün her gününde programlarını yapan isim şimdi YouTube'da program yapıyor' dedi.

 'Fatih Altaylı şimdi Youtube'da! Ay öldürecek beni gerçekten bak benimle uğraşanın çocuğu olmaz. Sibel Can'ın hep söylediği var ya ahımı almayacaksın muhabbeti aynen öyle. Ne oldu koskoca Fatih Altaylı bütün televizyon programlarını yapan isim şimdi Youtube'da program yapıyor. Zamanında Youtube yapıldığı zaman ben de Youtube'da program yapmak istediğimde malum kanaldayken o zaman beni engellemişlerdi. Kanal'da kalacaksın demişlerdi. Kendi diliyle kötülediği mecrada şimdi program yapıyor. İyi programlar yapıyor, çokta izleniyor. Beni yeter ki programına davet etsin, ben hep onunla yüzleşmek istedim.'

Hande Sarıoğlu, Arto'nun 'Davet etse gider misin?' sorusuna da 'Beni yeter ki davet etsin. Ben hep onunla yüzleşmek istedim. Her katıldığım konuda da benimle karşı karşıya gelsin dedim' dedi.

Hande Sarıoğlu, Arto'nun 'Davet etse gider misin?' sorusuna da 'Beni yeter ki davet etsin. Ben hep onunla yüzleşmek istedim. Her katıldığım konuda da benimle karşı karşıya gelsin dedim' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Sarıoğlu programın devamında da son günlerin çok konuşulan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterini meydan okuyan ünlü isimleri yorumladı: 👇

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