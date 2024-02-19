Söylemezsem Olmaz'ı Sunan Hande Sarıoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: 'Benimle Uğraşanın Çocuğu Olmaz'

Beyaz Tv ekranlarından yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları değişti. Daha önce Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın sunduğu programı şimdi Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik sunuyor.
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Söylemezsem Olmaz'da ilk programına çıkan Hande Sarıoğlu, oryantal dans yaptığı için Habertürk'ten kovulduğu zaman kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı'ya fena yüklendi.
Sarıoğlu, Habertürk'deyken YouTube'a geçmek istediğinde Habertürk tarafından engellendiğini ve o zaman Fatih Altaylı'nın YouTube'u kötülediğini belirtti.
Habertürk'ten ayrılarak YouTube'da program yapmaya başlayan Fatih Altaylı'ya yüklenen Hande Sarıoğlu, 'O da şimdi YouTube'da. Benimle uğraşanın çocuğu olmaz. Bana bulaşmayacaksın gerçekten. Ne oldu? Koskoca Fatih Altaylı televizyonların bütün her gününde programlarını yapan isim şimdi YouTube'da program yapıyor' dedi.
Hande Sarıoğlu, Arto'nun 'Davet etse gider misin?' sorusuna da 'Beni yeter ki davet etsin. Ben hep onunla yüzleşmek istedim. Her katıldığım konuda da benimle karşı karşıya gelsin dedim' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Sarıoğlu programın devamında da son günlerin çok konuşulan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterini meydan okuyan ünlü isimleri yorumladı: 👇
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