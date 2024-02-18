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Osmanlı Hanedanı'nın Sultan Üyesi Evlendi: İlber Ortaylı, Pelin Çift ve İmam Halil Konakçı Aynı Masaya Oturdu

Osmanlı Hanedanı'nın Sultan Üyesi Evlendi: İlber Ortaylı, Pelin Çift ve İmam Halil Konakçı Aynı Masaya Oturdu

Düğün osmanlı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 17:58

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Osmanlı Hanedanının hayatta olan 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Kaya ile dünya evine girdi. İstanbul'da düzenlenen törende mehter takımı, tasavvuf müziği ve Necip Karakaya'nın performansı yer aldı.

Kaynak: https://halktv.com.tr/yasam/osmanli-h...
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Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan'ın nikahını ise Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan'ın nikahını ise Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, geriye bir evladının kaldığını belirtti.

Halk Tv'de yer alan haberde, Berna Sultan Osmanoğlu ve eşinin seçtikleri gelinlik ile damatlık dikkat çekti.

Halk Tv'de yer alan haberde, Berna Sultan Osmanoğlu ve eşinin seçtikleri gelinlik ile damatlık dikkat çekti.

Gelin ve damadın şahitliklerini ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Gelin ve damadın şahitliklerini ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreninde İmam Halil Konakçı ve Pelin Çift'in de katıldığı görüldü.

Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreninde İmam Halil Konakçı ve Pelin Çift'in de katıldığı görüldü.

İşte o düğünden kaydedilen görüntüler: 👇

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