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Annesinin, İlkokul Öğretmeni ile Evlendiğini Anlatan Genç: '18 Yaşındayım Üvey Babama Hala Öğretmenim Diyorum'

Annesinin, İlkokul Öğretmeni ile Evlendiğini Anlatan Genç: '18 Yaşındayım Üvey Babama Hala Öğretmenim Diyorum'

Tiktok anne
Arya
Arya - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 09:42

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'@blairlikethat' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Betül isimli genç, annesinin boşandıktan sonra ilkokul öğretmeni olan adamla evlendiğini anlattığı hikayesi ile gündem oldu.

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Betül o videosunda, anaokulundayken ebeveynlerinin boşanma kararı aldığını ve annesinin sınıf annesi olduğu için de okulda çok fazla etkinliğe katıldığı söyledi.

Betül o videosunda, anaokulundayken ebeveynlerinin boşanma kararı aldığını ve annesinin sınıf annesi olduğu için de okulda çok fazla etkinliğe katıldığı söyledi.

İlkokul öğretmenlerinin de o zamanlar ortamı görebilmek için öğrencilerinin evlerine gittiği anlatan Betül, öğretmeninin evine geldiğini ve daha sonra daha sık gelmeye başladığını, bir süre sonra da annesi ile evlenerek üvey babası olduğunu söyledi.

İlkokul öğretmenlerinin de o zamanlar ortamı görebilmek için öğrencilerinin evlerine gittiği anlatan Betül, öğretmeninin evine geldiğini ve daha sonra daha sık gelmeye başladığını, bir süre sonra da annesi ile evlenerek üvey babası olduğunu söyledi.

İlkokul öğretmeninin üvey babası olduğunu belirten genç sözlerinin devamında ise, '18 yaşındayım üvey babama hala öğretmenim diyorum' dedi.

İşte o video: 👇

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