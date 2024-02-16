Annesinin, İlkokul Öğretmeni ile Evlendiğini Anlatan Genç: '18 Yaşındayım Üvey Babama Hala Öğretmenim Diyorum'

Yok Canım Ne Takıntısı! Bir Kızılcık Şerbeti Fanı Sims'de Kızılcık Şerbeti Karakterlerini Oluşturdu

Oğuzhan Uğur'dan İBB Adayı Buğra Kavuncu'ya Sert Soru Soran Seyirciye Kapak Gibi Yanıt!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Google Haritalar ile Survivor'ın Çekildiği Adaya Gidip Parkurlarını Tek Tek Gezdi

Bir Günlüğüne Sevgili Kiraladığını İddia Eden Adam Tüm Detaylarıyla Süreci Anlattı