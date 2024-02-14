Görüş Bildir
Haberler
Video
TikTok'ta Kadının Bacaklarının Arasına Koyduğu Ayıyı Çektirmek İçin Hediye İstediler: 'Ayının İnine Bakacağız'

TikTok'ta Kadının Bacaklarının Arasına Koyduğu Ayıyı Çektirmek İçin Hediye İstediler: 'Ayının İnine Bakacağız'

Tiktok Canlı Yayın
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 13:39

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta canlı yayın açarak, izleyen kişilerin hediye/bağış göndermesi için türlü türlü numaralar deneyen insanlara bir yenisi daha eklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kadın ile bir erkeğin yaptığı canlı yayın sırasında, kadının bacaklarının arasına peluş ayı oyuncağı koyduğu görülüyor.

Bir kadın ile bir erkeğin yaptığı canlı yayın sırasında, kadının bacaklarının arasına peluş ayı oyuncağı koyduğu görülüyor.

Canlı yayını izleyen insanların hediye göndermesine teşvik etmeye çalışan erkek ise o anlarda, 'Araya açacağız değerli dostlar, ayıcığı çektiriyoruz, cezalı' diyor.

'Laz Kızı' lakaplı bir kadının da TikTok canlı yayınında göğüs dekoltesi vererek hediye/bağış toplaması tepki çekmişti: 👇

Hediye/bağış toplamaya çalışan insanlara bir yenisinin eklendiği yeni TikTok canlı yayını olayında ise, kadının bacaklarının arasına koyduğu ayıcığı çektirmek için insanların bağış yapmasını isteyen erkek o anlarda, 'Ayının inine bakacağız' diyor.

Hediye/bağış toplamaya çalışan insanlara bir yenisinin eklendiği yeni TikTok canlı yayını olayında ise, kadının bacaklarının arasına koyduğu ayıcığı çektirmek için insanların bağış yapmasını isteyen erkek o anlarda, 'Ayının inine bakacağız' diyor.

İşte tepki çeken o yeni görüntüler: 👇

O yayına gelen yorumlar: 👇

O yayına gelen yorumlar: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?