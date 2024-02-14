TikTok'ta Kadının Bacaklarının Arasına Koyduğu Ayıyı Çektirmek İçin Hediye İstediler: 'Ayının İnine Bakacağız'

TikTok'ta canlı yayın açarak, izleyen kişilerin hediye/bağış göndermesi için türlü türlü numaralar deneyen insanlara bir yenisi daha eklendi.
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Bir kadın ile bir erkeğin yaptığı canlı yayın sırasında, kadının bacaklarının arasına peluş ayı oyuncağı koyduğu görülüyor.
Hediye/bağış toplamaya çalışan insanlara bir yenisinin eklendiği yeni TikTok canlı yayını olayında ise, kadının bacaklarının arasına koyduğu ayıcığı çektirmek için insanların bağış yapmasını isteyen erkek o anlarda, 'Ayının inine bakacağız' diyor.
İşte tepki çeken o yeni görüntüler: 👇
O yayına gelen yorumlar: 👇
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