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Danla Bilic'in OnlyFans ile İlgili Gündem Olan Sözleri: 'Hiç Görmediğiniz Şekilde Göreceksiniz Beni Diyeceğim'

Danla Bilic'in OnlyFans ile İlgili Gündem Olan Sözleri: 'Hiç Görmediğiniz Şekilde Göreceksiniz Beni Diyeceğim'

youtuber fenomen
Arya
Arya - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 11:59

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Asıl adı Neslihan Damla Aktepe olan ancak bilinen ismiyle Danla Bilic'in geçtiğimiz yıl YouTube'da Ala Tokel'in 'Şurda Biz Bizeyiz' isimli programına konuk olduğu anlarda OnlyFans ile ilgili açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans ile ilgili konuşan Danla Bilic o anlarda, 'Şöyle bir vurgun yapamaz mıyım?' diyerek aklına gelen kısa yoldan para kazanma fikrini açıkladı.

Yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans ile ilgili konuşan Danla Bilic o anlarda, 'Şöyle bir vurgun yapamaz mıyım?' diyerek aklına gelen kısa yoldan para kazanma fikrini açıkladı.

'Şöyle bir vurgun yapamaz mıyım?' diyen Danla Bilic o anlarda, 'Diyeceğim ki OnlyFans açtım perşembe akşamı büyük bir şov var, hiç görmediğiniz şekilde göreceksiniz beni diyeceğim, üyelikleri alacağım kapatacağım hesabı' dedi.

'Şöyle bir vurgun yapamaz mıyım?' diyen Danla Bilic o anlarda, 'Diyeceğim ki OnlyFans açtım perşembe akşamı büyük bir şov var, hiç görmediğiniz şekilde göreceksiniz beni diyeceğim, üyelikleri alacağım kapatacağım hesabı' dedi.

Danla Bilic ardından ise Ala Tokel'e 'Hangi raddede yaparsın OnlyFans'i?' diye sordu.

Danla Bilic ardından ise Ala Tokel'e 'Hangi raddede yaparsın OnlyFans'i?' diye sordu.

Ala Tokel ise, 'Ben böyle şeyleri hiç yargılamam, çok sıkışırsam yapacak başka işler de bulabilirim ama yapabilirim yani şimdi' dedi.

Danla Bilic sözlerinin devamında ise, 'Diyelim ki OnlyFans açtım, şovumu da yaptım, paramı da kazandım, akşam gittim yemek yiyeceğim, ben nasıl barınacağım orada? İnsanları düşünsene sen o işi yaptın, oturdun benimle siyaset konuşuyorsun gülerim suratına, gülerler yani anladın mı?' dedi.

Danla Bilic sözlerinin devamında ise, 'Diyelim ki OnlyFans açtım, şovumu da yaptım, paramı da kazandım, akşam gittim yemek yiyeceğim, ben nasıl barınacağım orada? İnsanları düşünsene sen o işi yaptın, oturdun benimle siyaset konuşuyorsun gülerim suratına, gülerler yani anladın mı?' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Danla Bilic'in Ala Tokel'e konuk olduğu programın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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