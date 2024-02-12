Danla Bilic'in OnlyFans ile İlgili Gündem Olan Sözleri: 'Hiç Görmediğiniz Şekilde Göreceksiniz Beni Diyeceğim'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans ile ilgili konuşan Danla Bilic o anlarda, 'Şöyle bir vurgun yapamaz mıyım?' diyerek aklına gelen kısa yoldan para kazanma fikrini açıkladı.
'Şöyle bir vurgun yapamaz mıyım?' diyen Danla Bilic o anlarda, 'Diyeceğim ki OnlyFans açtım perşembe akşamı büyük bir şov var, hiç görmediğiniz şekilde göreceksiniz beni diyeceğim, üyelikleri alacağım kapatacağım hesabı' dedi.
Danla Bilic ardından ise Ala Tokel'e 'Hangi raddede yaparsın OnlyFans'i?' diye sordu.
Danla Bilic sözlerinin devamında ise, 'Diyelim ki OnlyFans açtım, şovumu da yaptım, paramı da kazandım, akşam gittim yemek yiyeceğim, ben nasıl barınacağım orada? İnsanları düşünsene sen o işi yaptın, oturdun benimle siyaset konuşuyorsun gülerim suratına, gülerler yani anladın mı?' dedi.
İşte o anlar: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Danla Bilic'in Ala Tokel'e konuk olduğu programın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın