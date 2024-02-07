Görüş Bildir
Haberler
Video
Sadece Almanya'da Satılan Kahve Hikayesi ile 'Derdine Ekmek Banayım' Dedirten Yaşam Koçu

Sadece Almanya'da Satılan Kahve Hikayesi ile 'Derdine Ekmek Banayım' Dedirten Yaşam Koçu

Almanya Kişisel Gelişim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 16:19

İçerik Devam Ediyor

Kişisel gelişim ve yaşam koçu olan Gül İstanbul, Instagram'da paylaştığı ve sahip olduğu kahve makinesinin kahvesinin sadece Almanya'da olduğunu anlattığı anlar ile gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gül İstanbul anlattığı o hikayede, kahve makinesinin kahvesinin sadece Almanya'da satıldığını ve kahve bittiğinde de çok aradığını söyledi.

Gül İstanbul anlattığı o hikayede, kahve makinesinin kahvesinin sadece Almanya'da satıldığını ve kahve bittiğinde de çok aradığını söyledi.

Her sabah o kahveyi anan ve 'Olsa da içsek' diyen kadın belki vardır diyerek bir gün Almanya ürünlerinin satıldığı bir mağazaya girdi ancak orada da bulamadı.

Her sabah o kahveyi anan ve 'Olsa da içsek' diyen kadın belki vardır diyerek bir gün Almanya ürünlerinin satıldığı bir mağazaya girdi ancak orada da bulamadı.

Gül İstanbul mağazada bulunduğu sırada ise yanına birinin geldiğini ve kızının Almanya'ya gideceğini söyleyerek 'Kızımdan kahveyi getirmesini rica edebilirim' dediğini söyledi.

Gül İstanbul mağazada bulunduğu sırada ise yanına birinin geldiğini ve kızının Almanya'ya gideceğini söyleyerek 'Kızımdan kahveyi getirmesini rica edebilirim' dediğini söyledi.

O adamın kızına kahveyi getirttiğini belirten yaşam koçu sözlerini ise, ''Bir seçim yapıyoruz hayatımızda, bir şeyle ilgili ama nasıl olacağı konusunda o kadar çok işine karışıyoruz ki evrenin nereden; Nereden gelebilir? Kim getirebilir? Nasıl gelir ki? Evren sen ne diyorsan 'evet' diyor. Ama şunu da istiyor. Nasılına karışmayacaksın diyor. Biz nasılına çok karışıyoruz' diyerek bitirdi.

İşte o video: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?