Sadece Almanya'da Satılan Kahve Hikayesi ile 'Derdine Ekmek Banayım' Dedirten Yaşam Koçu

O adamın kızına kahveyi getirttiğini belirten yaşam koçu sözlerini ise, ''Bir seçim yapıyoruz hayatımızda, bir şeyle ilgili ama nasıl olacağı konusunda o kadar çok işine karışıyoruz ki evrenin nereden; Nereden gelebilir? Kim getirebilir? Nasıl gelir ki? Evren sen ne diyorsan 'evet' diyor. Ama şunu da istiyor. Nasılına karışmayacaksın diyor. Biz nasılına çok karışıyoruz' diyerek bitirdi.