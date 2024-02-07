Sadece Almanya'da Satılan Kahve Hikayesi ile 'Derdine Ekmek Banayım' Dedirten Yaşam Koçu

Kişisel gelişim ve yaşam koçu olan Gül İstanbul, Instagram'da paylaştığı ve sahip olduğu kahve makinesinin kahvesinin sadece Almanya'da olduğunu anlattığı anlar ile gündem oldu.
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Gül İstanbul anlattığı o hikayede, kahve makinesinin kahvesinin sadece Almanya'da satıldığını ve kahve bittiğinde de çok aradığını söyledi.
Her sabah o kahveyi anan ve 'Olsa da içsek' diyen kadın belki vardır diyerek bir gün Almanya ürünlerinin satıldığı bir mağazaya girdi ancak orada da bulamadı.
Gül İstanbul mağazada bulunduğu sırada ise yanına birinin geldiğini ve kızının Almanya'ya gideceğini söyleyerek 'Kızımdan kahveyi getirmesini rica edebilirim' dediğini söyledi.
İşte o video: 👇
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